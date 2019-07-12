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Швейцарский суд запретил петуху кукарекать и покидать курятник

, ИА "Амител"
Хозяина птицы обязали обеспечить ее молчание ночью и ранним утром
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд в Цюрихе запретил петуху кукарекать поздним вечером, ночью и ранним утром, а также покидать курятник, пишет газета Neue Zurcher Zeitung.

Причиной для этого послужило обращение швейцарца, который заявил, что петух его соседа кукарекает чересчур часто и громко.

Истец насчитал от 14 до 44 кукареканий в час. При этом мощность звука на расстоянии 15 метров достигала 84 децибел. Соответствующие измерения мужчина сделал с помощью специального приложения на смартфоне.

Швейцарский судья частично удовлетворил иск, обязав хозяина пернатого обеспечить его молчание с 22:00 по 8:00 с понедельника по субботу и с 22:00 до 9:00 в воскресенье.

Также голосистого петуха приговорили к пожизненному заключению в курятнике, запретив покидать это помещение.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2019 10:41
гость

птичку жалко...пожизненное за кукарекание...

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12.07.2019 10:44
- гость -

Докукарекался. Теперь только на бульон.

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