Суд в Цюрихе запретил петуху кукарекать поздним вечером, ночью и ранним утром, а также покидать курятник, пишет газета Neue Zurcher Zeitung.

Причиной для этого послужило обращение швейцарца, который заявил, что петух его соседа кукарекает чересчур часто и громко.

Истец насчитал от 14 до 44 кукареканий в час. При этом мощность звука на расстоянии 15 метров достигала 84 децибел. Соответствующие измерения мужчина сделал с помощью специального приложения на смартфоне.

Швейцарский судья частично удовлетворил иск, обязав хозяина пернатого обеспечить его молчание с 22:00 по 8:00 с понедельника по субботу и с 22:00 до 9:00 в воскресенье.

Также голосистого петуха приговорили к пожизненному заключению в курятнике, запретив покидать это помещение.