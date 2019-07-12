Новая зона отдыха появилась в центре Барнаула кафе "Лакомка" и Барнаульского почтамта, напротив ЦУМа, сообщается на официальном сайте города.

"В прошлом году благодаря финансовой помощи руководителей предприятий района мы оформили романтический уголок для влюбленных. В этом году решили продолжить благоустройство территории, прилежащей к площади Ветеранов, получился небольшой кусочек Европы. Важно, что при этом ни один рубль из городского бюджета не был потрачен, а краевая столица пополнилась еще одним знаковым местом, которое уже сейчас облюбовала молодежь", — отметил глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков во время осмотра зеленого уголка.

Отмечается, что благоустроенный уголок пользуется большой популярностью. Многие останавливаются, чтобы посидеть на скамейке или на кованых качелях, сфотографироваться на фоне металлических деревьев и стилизованной карты Алтайского края.

Генеральный директор ИСК "СОЮЗ" Владимир Отмашкин подчеркнул, что создание благоустроенных уголков в Барнауле ведется давно.

"Принципиальное отличие этого уголка заключается в том, что здесь применены серьезные, интересные технологии. Сделано все на высоком уровне. Сегодня многие предприятия стремятся к тому, чтобы наравне с функциональностью глаз радовала еще и красота. Считаю, что наши деньги вложены туда, куда нужно и капитально. По материалам видно, что все сделано не на один день и будет работать долго", — уверен Отмашкин.

"Для карты, как и шильдиков с названиями городов использована нержавеющая сталь со специальным покрытием. Работа очень кропотливая, передать структуру древесины не так просто, как кажется. Мы предусмотрели определенные меры против вандализма: фонари на столбах камнем не разбить, научились убирать и следы от выцарапанных слов на скамейках, это наше ноу-хау", — рассказал учредитель ООО "Кузница "Булат" Константин Ладыга.

Два месяца вручную трудились над коваными изделиями кузнец, сварщик-сборщик и покрасочники. Для изготовления качелей использована лиственница, которая подвергается глубокому обжигу и зачистке, патинируется и покрывается дорогим финским маслом.