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Барнаульская молодежь облюбовала новую зону отдыха в центре города

, ИА "Амител"
Многие останавливаются, чтобы посидеть на скамейке или на кованых качелях

Новая зона отдыха появилась в центре Барнаула кафе "Лакомка" и Барнаульского почтамта, напротив ЦУМа, сообщается на официальном сайте города.

"В прошлом году благодаря финансовой помощи руководителей предприятий района мы оформили романтический уголок для влюбленных. В этом году решили продолжить благоустройство территории, прилежащей к площади Ветеранов, получился небольшой кусочек Европы. Важно, что при этом ни один рубль из городского бюджета не был потрачен, а краевая столица пополнилась еще одним знаковым местом, которое уже сейчас облюбовала молодежь", — отметил глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков во время осмотра зеленого уголка.

Отмечается, что благоустроенный уголок пользуется большой популярностью. Многие останавливаются, чтобы посидеть на скамейке или на кованых качелях, сфотографироваться на фоне металлических деревьев и стилизованной карты Алтайского края.

Генеральный директор ИСК "СОЮЗ" Владимир Отмашкин подчеркнул, что создание благоустроенных уголков в Барнауле ведется давно.

"Принципиальное отличие этого уголка заключается в том, что здесь применены серьезные, интересные технологии. Сделано все на высоком уровне. Сегодня многие предприятия стремятся к тому, чтобы наравне с функциональностью глаз радовала еще и красота. Считаю, что наши деньги вложены туда, куда нужно и капитально. По материалам видно, что все сделано не на один день и будет работать долго", — уверен Отмашкин.

"Для карты, как и шильдиков с названиями городов использована нержавеющая сталь со специальным покрытием. Работа очень кропотливая, передать структуру древесины не так просто, как кажется. Мы предусмотрели определенные меры против вандализма: фонари на столбах камнем не разбить, научились убирать и следы от выцарапанных слов на скамейках, это наше ноу-хау", — рассказал учредитель ООО "Кузница "Булат" Константин Ладыга.

Два месяца вручную трудились над коваными изделиями кузнец, сварщик-сборщик и покрасочники. Для изготовления качелей использована лиственница, которая подвергается глубокому обжигу и зачистке, патинируется и покрывается дорогим финским маслом.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.07.2019 16:48
- гость -

краевая столица пополнилась еще одним знаковым местом, которое уже сейчас облюбовала молодежь", — отметил глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков во время осмотра зеленого уголка.

Как он это определил, если на фото нет молодёжи?? По куче го..на и луже крови? ))

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12.07.2019 16:50
- гость -

"Барнаульская молодежь облюбовала.." - и где там молодежь?

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12.07.2019 16:51
krash

Что то заголовок про молодежь, а на фото только старперы одни ) ) ) )
Эх не та нынче молодежь

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12.07.2019 16:51
- гость -

на фото две сотрудницы из администрации

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12.07.2019 16:51
- гость -

16:50
- гость -
Может в урны заглянул..а там банки от "Яги" ?)

0  0
12.07.2019 16:58
гость


- гость -
16:50
- гость -
Может в урны заглянул..а там банки от "Яги" ?)

долго смеялся!

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12.07.2019 17:03
гость

что что а юмор у нас в Барнеаполе на высоте!!!

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12.07.2019 17:08
- гость -

а металлические гробы с цветами - это реально красиво?

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12.07.2019 17:14
гость

а куй его знает! конечно же нет!

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12.07.2019 17:26
кайзер

как говорил кто то там великий: а Карфакс нам только снится

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12.07.2019 17:29
- гость -

Это хорошо когда в центре Евразии монтируют кусочек европки.

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12.07.2019 17:38
Керил

Как это место может облюбовать молодежь, если молодежи в Барнауле нет?

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12.07.2019 17:43
От молодежи

Я знаю много молодых - все охают без дела...
У них состарилась душа, у нас всего лишь тело ))

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12.07.2019 17:59
гость

А когда администрация индустриального района уберет гаражи с внутридворовых проездов,из за них проезды узкие .

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12.07.2019 18:05
гость

И на эту хрень деньги потратили,лучше потратили на ,что-ни будь нужное для города.

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12.07.2019 18:09
гость

И сколько деревьев погубили ради нескольких фоток ?

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