Холдинг "Алтайлес" заключил контракт на отправку во Францию 600 тонн пеллет. Первая партия будет отгружена уже в этом месяце. С октября 2019 года планируется увеличить объем поставок топливной продукции до 500 тонн ежемесячно.

Использование биомассы (древесной щепы, опилок, порубочных остатков) и развитие биоэнергетики – одно из приоритетных направлений деятельности компании "Алтайлес". Производимые предприятиями холдинга древесные гранулы и брикеты — современная альтернатива классическим дровам, углю и газу, которая уже сейчас широко используется в европейских странах и постепенно завоевывает расположение потребителей по всему миру.

"Несмотря на огромные возможности нашей страны в применении экологически чистого древесного топлива, этот рынок развивается достаточно медленно. Сегодня 60% топливной продукции, производимой холдингом "Алтайлес", отправляется на экспорт в страны Европы: Данию, Латвию, Италию, Великобританию и др. Компанией проделана большая работа по продвижению биотоплива на территории России и Алтайского края. И последние годы на рынке стала отмечаться положительная динамика: ежегодно объем поставок в пределах страны начал расти в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом", — комментирует генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников.

Напомним, что в январе 2019 года шестимиллиметровые древесные гранулы "Алтайлес" прошли сертификацию EN plus A1, гарантирующую качество продукции и ее соответствие высоким европейским стандартам. EN plus регламентирует физико-химические свойства пеллет, а также контролирует их качество на каждом этапе — от сырья до транспортировки конечному потребителю. Сертификат выдается сроком на три года. Затем пролонгируется при условии ежегодного мониторинга качества.

СПРАВКА

Во всем мире пеллеты и брикеты ценятся своей экологичностью и экономичностью: они решают проблему утилизации отходов лесозаготовки; при сгорании практически не выделяют углекислого газа, а полученная зола отлично подходит для использования в качестве удобрения; и самое главное — при меньшем расходе они выделяют больше тепловой энергии по сравнению с альтернативными видами топлива.