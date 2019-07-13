Работодатели могут принимать на работу детей до 14 лет, если они будут трудиться в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, но только при условии согласия родителей и или опекунов, рассказали РИА Новости в Роструде.

При этом работа не должна препятствовать получению образования и отнимать больше, чем 24 часа в неделю и 4 часа в день.

Начиная с 16 лет подростки могут заключать трудовые договоры, даже если родители против. Трудовая неделя для такого сотрудника не должна превышать 35 часов, а день – 8 часов.

"Перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия", — напомнили в Роструде.

Несовершеннолетних запрещается принимать в заведения, где они могут получить вред физическому или моральному здоровью. В частности, запрещена работа в ночных клубах и казино.