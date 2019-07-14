Полицейский сбил троих людей на пешеходном переходе в Хабаровске

Полицейский в Хабаровске наехал на пешеходов, находясь за рулем автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще двое находятся в больнице, сообщает региональное МВД.

"В ночное время на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской полицейский в служебное время, управляя машиной, наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП один из пешеходов скончался, двое других госпитализированы.

Назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции. Отмечается, что водитель быль трезв.

В ведомстве подчеркивают, что если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В мае пьяный саратовский полицейский, решив объехать пробку по обочине, сбил насмерть 14-летнего подростка и протаранил еще два автомобиля.