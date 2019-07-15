15 июля в Барнауле отключили несколько светофорных объектов, сообщает городская администрация. Эта мера предпринята в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях.

Речь идет о светофорах на улице Попова в местах ее пересечений с улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом, а также в районе автобусной остановки "ул. Сиреневая" на Павловском тракте (возле здания торговой сети "Лента"). Они не будут функционировать до 12:00.

Кроме того, с 13:00 до 16:30 отключат светофорные объекты в районе пересечений ул. Попова с улицами Балтийская и Взлетная.

Автолюбителей призывают быть внимательными на этих участках и соблюдать требования дорожных знаков.