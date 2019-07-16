Большую свалку мусора обнаружили в Барнауле в районе Солнечной поляны

Утверждается, что на фото только сотая часть мусора / Фото: vk.com/barneos22

Большую свалку мусора обнаружили в Барнауле на поле от улицы Просторной в сторону Павловска, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Здесь творится полный ужас. Грузовики с мусором приезжают каждый день! Фото — это только сотая часть мусора" — говорится в сообщении.

Ранее свалку строительного мусора нашли в Барнауле возле Оби. По найденному куску обоев и меню предположили, что это мусор одной из сети ресторанов Барнаула.