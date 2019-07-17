Советский районный суд Новосибирска по требованию прокуратуры приостановил работу ТРК "Эдем".

Обжалование решения в Новосибирский областной суд успехом не увенчалось – инстанция подтвердила законность закрытия.

Причиной временного прекращения деятельности стали нарушения пожарной безопасности, выявленные при проверке.

От торгово-развлекательного комплекса требуется установить оповещения на лестничной площадке, создать дополнительные выходы на кровлю и запретить размещение детских игровых зон на 3-м этаже.

"На сегодняшний день вышеперечисленные нарушений уже, поскольку все они устранены. Об этом ТРК уведомил прокуратуру Советского района", — поясняет представитель "Эдема" в его группе в соцсети "ВКонтакте", — Соответственно, поскольку решение суда звучит, как приостановление деятельности до устранения нарушения, указанных выше, то на данный момент полагаем, что решение суда фактически выполнено".