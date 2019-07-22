Участников сразу двух крупных конкурсов красоты ищут в Барнауле

Организатор лучших конкурсов красоты Сибири – модельное агентство Татьяны Жилиной – ищет участников для двух новых мероприятий, которые потрясут краевую столицу этим летом.

В частности, "Мисс бикини 2019", который пройдет на городском пляже Барнаула. Для участия в конкурсе приглашаются девушки от 16 до 28 лет, они могут не являться профессиональными моделями, но при этом могут заявить о себе, продемонстрировав свою красоту, обаяние, творческие способности и таланты. Все участницы пройдут колоссальный курс обучения, в который войдут в том числе хореография и дефиле.



Также в ближайшее время состоится и мужской конкурс красоты – "Мистер лето". Для участия в конкурсе приглашаются парни от 16 до 30 лет. С участниками будут работать приглашенные специалисты индустрии красоты Сибири. Конкурс пройдет на одной из лучших площадок Барнаула при поддержке радио, телевидения, прессы и глянцевых журналов. Все участники конкурса получат титулы, а также ценные подарки и призы.

Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону, позвонив директору конкурса Татьяне Жилиной 8-962-792-40-05.