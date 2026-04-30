Россиян предупредили о штрафах за сбор сирени в парках и скверах
Деревья на общественных территориях — собственность муниципалитета, а их порча влечет административную ответственность
30 апреля 2026, 12:45, ИА Амител
Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сообщила РИА Новости, что сбор сирени в общественных местах может обернуться серьезными последствиями.
«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — пояснила Саратцева.
Ущерб такой собственности наказывается по административному кодексу.
«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — уточнила она.
Если же сирень ломали для продажи, ответственность уже будет уголовной. А вот в собственном саду собирать цветы можно без каких-либо санкций.
Саратцева также опровергла миф, что ломать сирень полезно для дерева.
«Это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — резюмировала она.
12:51:53 30-04-2026
Откуда дровишки? Из сада вестимо! (не благодарите)
14:35:53 30-04-2026
Плыл над городом запах сирени...
17:42:51 30-04-2026
сирень НУЖНО обламывать - так она гуще растет и лучше цветет!!
17:52:19 30-04-2026
Раньше не было штрафов, и сирени меньше не становилось, теперь штрафы. Но не с именно сиренью это связано 100%👆