Россиян предупредили о штрафах за сбор сирени в парках и скверах

Деревья на общественных территориях — собственность муниципалитета, а их порча влечет административную ответственность

30 апреля 2026, 12:45, ИА Амител

Сирень в Барнауле / Фото: amic.ru

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сообщила РИА Новости, что сбор сирени в общественных местах может обернуться серьезными последствиями.

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — пояснила Саратцева.

Ущерб такой собственности наказывается по административному кодексу.

«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — уточнила она.

Если же сирень ломали для продажи, ответственность уже будет уголовной. А вот в собственном саду собирать цветы можно без каких-либо санкций.

Саратцева также опровергла миф, что ломать сирень полезно для дерева.