НОВОСТИОбщество

Россиян предупредили о штрафах за сбор сирени в парках и скверах

Деревья на общественных территориях — собственность муниципалитета, а их порча влечет административную ответственность

30 апреля 2026, 12:45, ИА Амител

Сирень в Барнауле / Фото: amic.ru
Сирень в Барнауле / Фото: amic.ru

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сообщила РИА Новости, что сбор сирени в общественных местах может обернуться серьезными последствиями.

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — пояснила Саратцева.

Ущерб такой собственности наказывается по административному кодексу.

«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — уточнила она.

Если же сирень ломали для продажи, ответственность уже будет уголовной. А вот в собственном саду собирать цветы можно без каких-либо санкций.

Саратцева также опровергла миф, что ломать сирень полезно для дерева.

«Это ущерб экологии, но это уже совсем другая история», — резюмировала она.

штрафы
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:51:53 30-04-2026

Откуда дровишки? Из сада вестимо! (не благодарите)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:53 30-04-2026

Плыл над городом запах сирени...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:51 30-04-2026

сирень НУЖНО обламывать - так она гуще растет и лучше цветет!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:19 30-04-2026

Раньше не было штрафов, и сирени меньше не становилось, теперь штрафы. Но не с именно сиренью это связано 100%👆

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров