17 моряков, в том числе 15 россиян удерживают в Северной Корее. Российский сейнер задержали пограничники КНДР в 100 километрах от берега, сообщает РБК.

Экипаж судна обвиняют в нарушении зоны "военного охранения". Руководство ООО "Северо-Восточная рыболовная компания", которой принадлежит корабль, обвинение отрицает: согласно международной конвенции ООН, территориальными водами считается зона в 12 милях от берега, тогда как сейнер находился на удалении 53 миль.

Сейчас экипаж держат в каютах задержанного судна в корейском порты.

"Капитана и помощника поселили в гостиницу, отдельно от экипажа, и корейских специалистов тоже отдельно поселили в гостиницу. Каждый день проходят обыски кают, ведутся допросы", — рассказал директор компании Виктор Седлер.

По его словам, подобная ситуация с сотрудниками ООО происходит впервые. Были обыски и проверки от северокорейских пограничников, но задержаний с сопровождением в порт ранее не фиксировалось.