Архитекторов, строителей и дизайнеров Барнаула приглашают посетить презентацию книги "Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры", которая состоится 25 июля 2019 года в шоу-руме "Консиб". Начало – в 15:30.
Приглашенные спикеры из компании VEKA* (г. Москва) расскажут об актуальных решениях по остеклению зданий исторической застройки, а также о том, как подобрать правильные высокотехнологичные окна и при этом сохранить первозданный вид памятников архитектуры.
Программа мероприятия:
15:30-16:00 – сбор гостей, приветственный коктейль;
16:00-16:15 – вступительное слово коммерческого директора "УК Консиб" Ирины Легаевой;
16:15-16:30 – приветственная речь приглашенных спикеров;
16:30-18:00 – презентация книги "Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры". Демонстрация линейки продукции концерна VEKA AG* и завода "Консиб", представленной в шоу-руме.
18:00 – фуршет и развлекательная программа.
Обязательна предварительная запись. Просим подтвердить свое присутствие по телефонам: 73-00-37 или 8-933-310-31-23 или эл. почте: pr@konsib.com
ВХОД ПО СПИСКАМ.
Компания "Консиб"
г. Барнаул, пр. Строителей, 117
Тел.: 8 (3852) 73-00-37, 8-933-310-31-23
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*ВЕКА, ВЕКА ЭйДжи – прим. ред.
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