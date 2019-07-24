Архитекторов, строителей и дизайнеров Барнаула приглашают посетить презентацию книги "Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры", которая состоится 25 июля 2019 года в шоу-руме "Консиб". Начало – в 15:30.

Приглашенные спикеры из компании VEKA* (г. Москва) расскажут об актуальных решениях по остеклению зданий исторической застройки, а также о том, как подобрать правильные высокотехнологичные окна и при этом сохранить первозданный вид памятников архитектуры.

Программа мероприятия:

15:30-16:00 – сбор гостей, приветственный коктейль;

16:00-16:15 – вступительное слово коммерческого директора "УК Консиб" Ирины Легаевой;

16:15-16:30 – приветственная речь приглашенных спикеров;

16:30-18:00 – презентация книги "Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры". Демонстрация линейки продукции концерна VEKA AG* и завода "Консиб", представленной в шоу-руме.

18:00 – фуршет и развлекательная программа.

Обязательна предварительная запись. Просим подтвердить свое присутствие по телефонам: 73-00-37 или 8-933-310-31-23 или эл. почте: pr@konsib.com

ВХОД ПО СПИСКАМ.

Компания "Консиб"

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

Тел.: 8 (3852) 73-00-37, 8-933-310-31-23

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*ВЕКА, ВЕКА ЭйДжи – прим. ред.