Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае уже 12 лет находится под пристальным вниманием власти, бизнеса и туристов. С каждой стороны хватает как восторженных отзывов, так и критики. Среди местного населения сложился стереотип, что ОЭЗ – место, куда и государство, и бизнес вкладывают огромные деньги, а отдых здесь запредельно дорогой и рассчитан на жителей центральной России. Как на самом деле живет, развивается "Бирюзовая Катунь" и что хотят в ней увидеть туристы – в специальном репортаже ИА "Амител" .

Про народную мудрость и "свежий взгляд"

На самом деле репортаж не совсем специальный. Как и многие, я была уверена, что отдых "в зоне особого внимания" окажется слишком дорог и вряд ли оправдает ожидания. В ответ друзья, предложившие провести пару дней на "Бирюзовой Катуни", эмоционально напомнили мудрость про "лучше один раз увидеть" и вторую древнейшую профессию, не позволяющую судить по слухам. Ну а затем уж главный редактор, прежде чем отпустить меня с работы пораньше на целый час, обрадовалась возможности получить "материал со свежим взглядом от человека, впервые ступившего на территорию особой экономической зоны с кучей предубеждений в голове".

"Вот и расскажешь, что правда, а что нет. Пожалей читателей, пусть люди тоже узнают, как там на самом деле", – напутствовали меня в редакторском кабинете.

И вот мы погрузились в машину и поехали.

Как сломался главный стереотип

Сразу скажу, что турист я не особо опытный, незакаленный, и для меня комфорт в путешествии базируется на трех китах: размещение, развлечение, еда. И деньги, да. Но это уже платформа.

Остановились мы в гостинице "Бирюзовая Катунь", где заранее забронировали номер. Один на всех для удешевления, так как в сутки он обходится в пять тысяч рублей. То есть мои представления о ценах туристической зоны находили подтверждение. Пока мы не открыли дверь в номер.

Ну как номер – практически полноценная трехкомнатная квартира. Две спальни, гостиная, кухня со всей утварью, плитой и холодильником, санузел. В одной спальне две полутораспальные кровати, во второй – двуспальная, в гостиной – большой телевизор и раскладывающийся диван.

Так что этот номер спокойно можно снять на две или даже на три семьи. Собственно говоря, именно так мы и поступили. В этом случае сумма "пять тысяч рублей в сутки" уже не кажется такой неподъемной.

Еще доступнее

Кстати, на территории особой экономической зоны есть и еще более бюджетные способы размещения. На многочисленных базах, построенных вдоль реки Катунь, можно найти домики от 1000 рублей за сутки. Есть на "Бирюзовой" даже гостиница эконом-класса, номер в которой обойдется в 450 рублей место в сутки. Тут санузел один на этаж. А находится гостиница несколько в отдалении от центра, где сосредоточены все развлечения. С другой стороны, кого испугает прогулка вдоль соснового бора в окружении гор и потрясающих видов?

Можно остановиться еще дешевле: в палатке. Размещение в кемпинг-городке на территории "Бирюзовой Катуни" этим летом обойдется в 250 рублей за палатку. На площадке есть столик, скамьи, туалеты, в которых поддерживается порядок, проводят санобработку. Вся территория обработана от клещей. Мусор тоже убирают.

Сразу хочу сказать – бронировать номера на "Бирюзовой" лучше задолго заранее. Официальная информация совсем не врет: заполняемость зоны в летний сезон практически все время 100%.

Сейчас резиденты территории возводят новые комплексы. Как только их введут в эксплуатацию, зона сможет принимать гораздо больше отдыхающих.

Впрочем, надо отметить, что гостиниц на территории "Бирюзовой Катуни" строится немного. Отдыхающие не хотят жить "в муравейниках", предпочитают отдельные домики, где можно почувствовать себя уединенно. Особенно часто такой запрос поступает от жителей больших городов: Новосибирска, Омска, Красноярска. Но и жители края тоже все чаще испытывают потребность в "отдельном жилье". А потому по берегам Катуни резиденты возводят коттеджные поселки из домиков, рассчитанных на одну семью. Вероятно, уже следующим летом они будут введены в эксплуатацию.

Сейчас большой запрос на такие домики. Причем, стилизованные. Резиденты, конечно, учитывают пожелания туристов. Кто-то делает на "европейский лад" – двухэтажные небольшие домики с привлекающими внимание яркими крышами. Кто-то "под славянскую старину" – из круглого бруса, с мебелью из настоящего дерева.

Как кусаются швейцарские пчелы. Не повторяйте нашей ошибки

Придуманный в Древнем Риме лозунг "хлеба и зрелищ" чрезвычайно актуален для современных туристов. По крайней мере для тех, кто был в нашей большой компании. Каждый из нас желал, чтобы его накормили, развлекли и спать уложили. Плотно позавтракав (попозже расскажу, где и как), мы решили активно отдохнуть. И чтобы обязательно с пользой. А потому мы отправились на экскурсию на пасеку.

Мой личный миф: каждый второй житель нашего медоносного края имеет близких родственников или друзей-пасечников и знает, как устроена пасека. А потому – ну чего там смотреть на этой экскурсии?

Но она оказалась бесплатной. И мы пошли.

Сначала нам выдали специальные маски – на всякий случай, чтобы сохранить красоту лица. А потом, узнав, что я дочь пасечника, хозяин пасеки, известный дядя Слава, радостно схватил меня за руку и со словами "Сейчас мы избавим тебя от детских страхов" потащил гладить… пчел. То есть сначала снял крышку с улья, вытащил рамку с медом и попытался сунуть мою руку в ворошащую жужжащую массу, таившую тысячи ядовитых жал.

И никакого дымаря с успокаивающим пчел дымом и в помине не было. А перед нами прошли еще несколько групп туристов, которые также бесцеремонно залезали в ульи. Я представляла, насколько могут быть раздражены пчелы и сопротивлялась. Очень. Но силы были неравны. Ощущения мягкой бархатной массы, щекочущей ладонь своими крылышками – непередаваемы. Но выдохнула я после того, как хозяин признался, что пчелы "специальные", привезены из Швейцарии. А о том, что европейские особи не такие агрессивные, как наши сибирские, я уже слышала. Поэтому дальнейшее путешествие по пасеке пошло гораздо легче. Впрочем, одна из швейцарских пчел меня все-таки ужалила в ногу. Может быть, за вредность, а может быть, я ее немного придавила, когда она решила присесть на траву. И да – жалятся они так же больно, как и наши, и место укуса потом так же опухает.

Кстати, на пасеке оказалось действительно интересно. Милая девушка Катя – экскурсовод (знает 10 иностранных языков и спокойно проводит экскурсии для японцев, китайцев, корейцев, англичан и других, – прим. хозяина пасеки) показала нам стеклянный улей, в котором уже несколько лет живет дикий рой, рассказала, почему не стоит завидовать пчелиной королеве (спойлер: у бедняжки жизнь заложницы) и много всего другого. А после всего пережитого нас повели лечить нервы. Сном на ульях.

Вдоль стен этого домика – широкие полати. А под ними ульи. Вместо крышек – сетки, чтобы слышно было лучше. Нужно лечь и молчать. Вместо подушки – деревянные бруски, которые оказывается в сто раз удобнее подушек. Лежишь и слушаешь тихий размеренный гул. Неожиданно уплываешь в состояние, где и не спишь, и не бодрствуешь. Возникает удивительное ощущение, словно кто-то настраивает струны твоей души мягко и нежно, и она успокаивается.

Поход на пасеку в самом начале путешествия – это была самая большая ошибка. Этим надо было завершить наше пребывание на "Бирюзовой". Потому что после такого релакса хочется просто молчать и блаженствовать в тишине.

А потом нам показали, как снимать боль и напряжение, если часто болит голова и шея.

Кстати, женщинам, как нас уверили, это упражнение помогает привлечь внимание мужчин. И это оказалось правдой. Но об этом попозже.

Хозяйка зоопарка

Дальше наше внимание привлек контактный зоопарк с оленями, страусами и прочей живностью. Кстати, за прогулку по этому зоопарку денег тоже не берут. Только за специальный корм, которым кормят зверей. Можно погладить пятнистых оленей, страуса Петю, фотографироваться с кроликами и голубями разных пород.

Хозяйка этого великолепия – 10-летняя Соня. В помощниках у нее ходит папа Александр. Он создал один из первых объектов на "Бирюзовой Катуни" в 2008 году. Зоопарк – это только один из видов деятельности, носит больше социальный, нежели коммерческий характер и очень популярен среди детей.

Коммерческие виды деятельности: аренда домиков для туристов (1000 рублей за сутки), экскурсии на конях, джип-туры и т. д.

Соня каждое лето вместе с родителями проводит на "Бирюзовой", помогает следить за хозяйством. Готова сто раз на дню рассказывать про них разные истории. И уже точно знает, кем будет, когда вырастет: ветеринаром, чтобы самой уметь лечить животных.

Когда подействовало колдовство

Побывать на "Бирюзовой Катуни" и не посетить Тавдинские пещеры – это преступление, заявили друзья.

И вот мы уже в составе группы. Кстати, экскурсий по Тавдинским пещерам два вида: малая – длительностью около часа и большая – порядка двух часов.

Мы выбрали "малый круг". Заплатить пришлось порядка 150 рублей с человека.

Для тех, кто как я, впервые в жизни отправился в древние пещеры, впечатлений будет масса. Для детей – тоже. Кстати, в нашей группе было очень много детей, начиная с трехлетнего возраста. Хотя некоторые моменты нашего путешествия казались непростыми даже для меня, и вызывали тревогу за тех, кто нес детей. Но в итоге справились все.

Нам пришлось часть пещеры пройти гусиным шагом, потому что было очень низко, преодолевать козью тропу – очень крутой и узкий подъем по камням. Значительно облегчала задачу натянутая веревка, за которую туристы держались, как за перила. Мы видели "гнома", "орла" на потолке и очаг древних людей, загадали желание в оставшемся от древнего моря гроте, постояли на скале неверных жен, прокрались мимо "ноздрей дракона" и некоторых других частей его "тела". Экскурсия была занимательной и веселой.

И вот здесь-то и начало действовать колдовство пасечника, пообещавшего нашей красавице и скромнице Кате пристальное мужское внимание. Кате предлагали помощь, ее призывали на помощь, расточали комплименты и обижались на холодное сердце. Катя смущалась, скромно улыбалась и тихонько удивлялась: "Ведь наколдовал же". Раньше мы размещали видео этого волшебного упражнения. Можете пользоваться, нам не жалко.

Там, где перехватывает дыхание

Нам, городским жителям, оказалось гораздо проще общаться с машинами, чем с живыми конями, и в путешествие по горам мы отправились на джипах. Реклама джип-туров повсеместно, так что выбрать подходящий просто. Стоимость – 2500 рублей за машину, в которую входят 4-5 человек, поэтому удовольствие для одного обойдется порядка 500 рублей. Экскурсия длится час.

Ехали мы стоя, наслаждаясь видами и повизгивая в особо нервных местах. Наш водитель сразу предупредил, что едем в ту зону, где нога туриста ступала редко. Этот маршрут был открыт только год назад.

Было красиво, необычно и захватывающе. Ветер бил в лицо и добавлял веселья. Мы набрали воды из чистейшего источника, экскурсия на который входит в маршрут, и отправились дальше. Шли пешком.

Тут отвесные скалы. "Просто идите не торопясь и сами все увидите", – предупредил наш поводырь и остановился, наблюдая за нами. Мы же прошли еще несколько шагов и хором ахнули. А потом молчали. Потому что замерло сердце и перехватило дыхание.

Здесь можно сидеть вечно. Просто молчать. Просто слушать себя, горы и что-то еще, непередаваемо древнее и мудрое. Ощущать, насколько много дала человеку Земля, испытывать благодарность за то, что имеешь возможность видеть и наслаждаться такой красотой. Понимать, насколько быстротечна человеческая жизнь и насколько смешны твои проблемы и обиды перед этими горами, перед вечностью.

Голубое озеро и пляжный отдых

Большая знаменитость – искусственное озеро. Если вы не купались в нем, можете считать свое посещение "Бирюзовой Катуни" неполноценным.

Протяженность озера 450 метров, ширина – от 50 до 80 метров. Водоизмещение – 115 тысяч кубических метров. Ежегодно вода из озера сливается и заливается чистая. Пляжный сезон начинается с июня и продолжается до конца августа. Летом вода в озере прогревается до 22-23 градусов. Для ее очистки используют специальные средства, в результате степень чистоты приближается к бассейну. Вообще за чистотой в озере следят тщательно: Роспотребнадзор и ГИМС регулярно проводят проверки. Говорят, что в этом году качество фильтрации воды в озере улучшилось – оно стало более прозрачным. Управляющая компания строго следит и за порядком на пляже, здесь не увидишь мусора, граждан, распивающих алкоголь, территория всегда ухоженная. К слову сказать, вся "Бирюзовая Катунь" напоминает небольшой европейский городок с ровными дорогами, чистыми улицами, но окруженный уникальной алтайской природой.

Озеро пользуется большой популярностью. Сюда приезжают отдыхать не только проживающие на "Бирюзовой Катуни", но и с Аи, и других баз отдыха. Есть детская игровая зона, лодки, катамараны, водные горки, строятся новые горки.

В этом году вход на озеро – 400 рублей (дети ростом до 120 см – бесплатно). Но в эту же стоимость входят лежаки. В прошлом году вход на озеро обходился в 350 рублей и еще 100 рублей стоил лежак. Так что, можно сказать, стало дешевле.

Вообще сейчас отдых у воды на "Бирюзовой Катуни" весьма востребован. Каждый резидент на своей территории старается оборудовать бассейн или спа-зону, а чаще и то, и другое сразу.

"Если раньше туризм в Горном Алтае ассоциировался больше с активным образом жизни, то сегодня со стороны многих появился запрос на спокойный, созерцательный и пляжный отдых, – подтвердили ИА "Амител" в управляющей компании "Бирюзовой Катуни". – Большая часть инвесторов предполагает обустройство спа-центров, лечебно-оздоровительных, банных комплексов. И турист сегодня готов за это платить".

Кроме искусственного озера на "Бирюзовой Катуни" есть озеро для рыбалки. Оно естественное, находится в ложбинке среди гор. Уютное и красивое. А горные склоны вокруг этого озера ждут своего инвестора. Согласно плану развития особой зоны их должны оборудовать для любителей горных лыж.

Про еду и сервис

Голод на "Бирюзовой Катуни" отдыхающим не грозит. Работают множество кафе и ресторанов, есть столовые – на любой ценовой диапазон. Можно готовить и самому – практически везде (кроме ряда гостиниц) это допускается. На территории есть магазин, цены в нем сопоставимы с обычными городскими. Поскольку мы не заходили, подтвердить или опровергнуть не могу. Мы в основном питались в одной из столовых на территории ОЭЗ. Завтрак на четверых, в который входили каши (на первое), яичница (на второе), блинчики с творогом или сгущенкой (на третье) и кофе обошелся меньше чем в 700 рублей. Правда, договариваться нужно тоже заранее: такие небольшие столовые готовят в основном для отдыхающих на данной территории и строго рассчитывают количество порций.

Что касается уровня сервиса, то, как утверждают многие знакомые, в последние годы он улучшился, хотя работать все еще есть над чем.

"Турист, который сегодня приезжает на отдых, очень грамотный и требовательный. После отдыха за границей, люди хотят получить такой же сервис, и резиденты над этим работают. Например, сейчас все больше возводят капитальные сооружения, рассчитанные на круглогодичную работу. И уровень сервиса, который они предлагают, уже гораздо выше, нежели раньше. Тренд задают и наши коллеги на расположенных рядом центрах. Например, Ая, Манжерок и так далее", – отмечают в управляющей компании.

Праздник круглый год

К сожалению, во время нашего посещения "Бирюзовой Катуни" не было никаких запланированных праздников, а вообще на этой площадке проходят самые крупные туристические события региона. Наверное, очень символично, что открытие туристического сезона в Алтайском крае – праздник "Цветение маральника" проходит именно здесь. Здесь же отмечается и День России. Летом на "Бирюзовой Катуни" собираются со всей России спортсмены-любители триатлона, поклонники британской группы The Beatles на фестивале Because of the Beatles (кстати, фестиваль стартует совсем скоро – 17 августа), ну а в холодное время года гости празднуют "Алтайскую зимовку". Но на этом управляющая компания останавливаться не собирается. Говорят, что скоро в событийном календаре появятся новые, не менее яркие и масштабные мероприятия.

Мой личный вывод: Большая часть моих стереотипов развеялась безвозвратно. Я точно приеду отдыхать на "Бирюзовую Катунь" еще. На этот раз уже вместе с детьми. Оказалось, что это вполне доступно и интересно.

Что известно о "Бирюзовой Катуни"

Особая экономическая зона создана в 2007 году. Общая площадь территории – 3,3 тысячи гектаров, из них 700 гектаров покрыты лесными насаждениями, преимущественно здесь растет сосна и кедр.

Развивается ОЭЗ в форме государственно-частного партнерства. То есть государство обеспечивает инвесторов инфраструктурой, а инвесторы возводят объекты для развития туризма в строгом соответствии с проектом планировки.

На территории "Бирюзовой Катуни" построены дороги, сети газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, телекоммуникации.

Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены инвесторам, порядка 400 га. На настоящее время резидентам уже предоставлено около 210 га. На территории "Бирюзовой Катуни" сегодня действуют 24 резидента. Согласно плану развития "Бирюзовая Катунь" в первую очередь рассчитана на семейный и молодежный отдых.

До 2016 года развитием турзоны занималось Минэкономразвития России. В результате заявки от инвесторов рассматривались чрезвычайно долго. С 2016 года полномочия по управлению "Бирюзовой Катунью" передали региону. Теперь заявки потенциальных инвесторов рассматривает специально созданный в крае экспертный совет, в структуру которого вошли представители местных и федеральных властей, бизнеса и общественных организаций. В результате контакт с инвесторами стал более тесным, а сроки согласования значительно сократились. С 2016 резиденты более активно приходят в ОЭЗ. До 2019 года на территорию уже зашли 10 новых резидентов. Среди крупнейших – ООО "Катунь" и "Алтика", уже имеющая на территории зоны ряд объектов, а также в Республике Алтай.

Они возводят гостиничные комплексы с объектами общественного питания, бассейнами, спа-зонами, тренажерными залами. Плановые сроки введения объектов в эксплуатацию – 2021-2022 годы.

К слову сказать, по оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 года "Бирюзовая Катунь" признана экономически эффективной, это говорит о том, что особая экономическая зона будет динамично развиваться и дальше.

Как резиденты подстраиваются под туристов

Аксиома "спрос рождает предложение" действует на территории особой экономической зоны. А сегодня поступает очень много запросов на корпоративный отдых: для компаний, которые хотят насладиться природой и одновременно вести дела бизнеса.

Резидент "Галерея Алтая" планирует построить туристско-информационный центр, где отдыхающие смогут в режиме единого окна получить всю информацию об услугах, которые предлагаются на территории "Бирюзовой Катуни".

Зона принимает туристов и зимой. К Новому году заливают каток, устанавливают елку, детский снежный городок, действует пункт проката лыж, коньков. Есть горнолыжные трассы с подъемниками – взрослым и детским.