17 июля текущего года 38-летний житель Барнаула ушел из дома на переулке Ядринцева и не вернулся, сообщили Amic.ru в пресс-службе УМВД России по Барнаулу. Уже неделю о местонахождении гражданина ничего не известно.

Горожанин среднего роста (178 см), худой. У него серо-голубые глаза и темно-русые короткие волосы. На момент исчезновения он был в темно-синих кроссовках с белыми подошвами, джинсах, футболке с изображением флага США и кепке аналогичной расцветки.

По предварительной информации, мог уехать с остановки "Спартак-2" на автобусе маршрута "Барнаул – Бобровка" (отправление в 13:45) либо маршрута "Барнаул – Калиновка" (14:15). Правоохранители призывают пассажиров этих автобусов позвонить по телефону 8-905-986-48-23.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении барнаульца, сообщить информацию по тел. 8(3852)39-16-45, 63-02-02 или 02.