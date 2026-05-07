Росстандарт утвердил ГОСТ по организации рабочего пространства по японскому методу

Стандарт регламентирует пять этапов организации рабочего места

07 мая 2026, 09:29, ИА Амител

Девушка работает за компьютером/ Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу 5S. Методика включает пять последовательных этапов: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Об этом сообщают РИА Новости.

На этапе сортировки сотрудник разделяет предметы на рабочем столе на две категории: постоянно и периодически используемые. Вещи, не задействованные в текущей деятельности, выделяют в отдельную зону, а необходимые для работы оставляют под рукой.

Этап самоорганизации подразумевает определение постоянного места для каждого предмета: часто используемые вещи располагают поблизости, редко используемые — дальше.

Для удобства зоны хранения и сами предметы можно маркировать. Важно организовать пространство так, чтобы сотрудникам не приходилось тратить время на лишние перемещения в процессе работы.

Систематическая уборка предполагает регулярное поддержание чистоты и готовности рабочих мест к использованию, а также своевременное устранение источников загрязнения. Стандартизация заключается в создании единой схемы организации пространства — например, в виде фотографии образцового состояния рабочего стола.

Наконец, этап совершенствования предусматривает внедрение инструментов мотивации для сотрудников: организация может проводить конкурсы, соревнования, конференции и вводить иные формы поощрения за поддержание порядка на рабочих местах. Ранее сообщалось, что новый ГОСТ на отопление многоквартирных домов начал действовать в России.