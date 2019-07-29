Экипировка Outdoor Research появилась на свет после драматического события. Владелец бренда, тогда еще просто исследователь и альпинист, Рон Грегг уступил свое место в вертолете своему другу с обморожением. Пострадавший был максимально готов к восхождению и переходам, но его подвели гарды. Казалось бы, пустяк, а в результате – обморожение ног. Рон Грегг, спускаясь две недели с вершины, решил начать производство качественного снаряжения, которое не подведет ни при каких обстоятельствах. По возвращении в Соединенные Штаты он приступил к реализации плана.

Философия Outdoor Research

Торговая марка Outdoor Research позиционирует себя не просто как производитель качественной одежды, обуви и аксессуаров для горных лыж, альпинизма, туризма и других видов спорта. Бренд считает себя членом сообщества людей, увлеченных природой и пребыванием вне стен дома. Конструкторское подразделение ежедневно решает новые задачи, которые может поставить природа, когда человек остается с ней один на один. В результате потребителям предлагаются уникальные изделия. Каждое из них обладает своей особенностью: одни – помогают чувствовать себя комфортно в пустыне, другие – на леднике, третьи – под водой, в воде и над водой.

Ассортимент торговой марки

Изначально Рон Грегг, как любитель гор и лыж, запустил в производство зимние предметы одежды и обуви. Но постепенно открывались новые линейки продукции. На сегодняшний день заинтересованные покупатели могут приобрести все необходимое сразу и в одном месте:

– перчатки, варежки и головные уборы;

– куртки и штаны;

– гольфы, гетры;

– термобелье;

– рюкзаки и сумки;

– системы для хранения;

– компрессионные мешки и многое другое.

Вся продукция имеет сертификаты, характеризуется многофункциональностью, максимальной продуманностью конструкции и высоким качеством.

Ознакомиться с ассортиментом замечательного бренда можно в сети магазинов "Спортивный мир".

Спортивный мир

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 75

Телефон: 8 (385) 266-86-58

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