Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 июля, подписал пакет законодательных актов, которые усиливают ответственность за оформление поддельной диагностической карты без прохождения техосмотра, сообщается на официальном портале правовой информации.

За оформление фальшивой карты предусмотрен штраф для граждан в размере до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Управление транспортным средством без диагностической карты теперь может обернуться штрафом в размере двух тысяч рублей.

Правительство принятую меру чрезмерно распространенной практикой продажи карт техосмотра без фактического осмотра автомобиля.

Также вводится уголовная ответственность за работу центров техосмотра без аккредитации в национальной системе. Должностных и юридических лиц будут наказывать за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра.

Ранее Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра.