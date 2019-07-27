Фото: Андрей Луковский

Соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов со служебными собаками прошли в региональном управлении ФСИН России, сообщает пресс-служба ведомства.

В них приняли участие свыше 30 человек, представляющих учреждения УИС Барнаула, Бийска, Рубцовска и Шипуновского района.

Со своими четвероногими товарищами по службе они преодолели полосу препятствий, выполнили задержание, обыск и конвоирование, а также продемонстрировали умение найти наркотики в помещении, транспорте и на открытой местности.

Лучшими в спецпрофиле признаны старший инструктор-кинолог ИК-3 старший прапорщик внутренней службы Алексей Черников со служебной собакой по кличке Барса, а в розыскном профиле – первенствовали старший инструктор-кинолог ОК старший прапорщик внутренней службы Максим Титов с псом Тором.

В командном зачете первое место досталось ИК №3, второе – отделу по конвоированию, третье – ИК №4.