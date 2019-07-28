День Военно-морского флота отметят в Барнауле 28 июля

В День Военно-морского флота, 28 июля, в барнаульском парке "Изумрудный" на проспекте Комсомольском, 128 состоится праздник, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Ветераны и действующие военнослужащих военно-морского флота этим утром собрались на площадке у Молодежного театра Алтая на проспекте Калинина, 2. Оттуда они колонной пройдут по проспекту и по аллее на улице Профинтерна до места проведения торжественного мероприятия в парке.

На открытии праздника в 11 часов выступят представители администрации города, общественных организаций, ветераны ВМФ. Они поднимут военно-морской флаг и возложат цветы к памятному камню.

Торжества продолжат спортивные мероприятия и концерт лучших творческих коллективов города.

Мероприятие организует городское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству.