Томенко поручил детскому омбудсмену выехать в Бийск, где в пакете нашли тело младенца

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Казанцевой срочно выехать в Бийск, где сегодня утром нашли тело младенца в пакете, сообщили ИА "Амител" в департаменте администрации губернатора и правительства по информационной политике.

Ранее алтайский СК рассказал об обнаружении в подъезде жилого дома в Бийске тела 11-месячной девочки, завернутого в полиэтиленовый мешок. Возбуждено уголовное дело.

"Губернатор края Виктор Томенко сразу же был проинформирован о случившемся. Он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой изучить, проводили ли социальные службы профилактическую работу по отношению к семье и подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка", – сообщили в департаменте.

Также отметили, что по поручению губернатора Казанцева уже выехала в Бийск.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. В настоящее время личность погибшей установлена, ведутся поиски ее матери.