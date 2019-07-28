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Томенко поручил детскому омбудсмену выехать в Бийск, где в пакете нашли тело младенца

, ИА "Амител"
По поручению губернатора Ольга Казанцева уже выехала в Бийск
Виктор Томенко сразу же был проинформирован о найденном в Бийске теле младенца / Фото: tass.ru

Виктор Томенко сразу же был проинформирован о найденном в Бийске теле младенца / Фото: tass.ru

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Казанцевой срочно выехать в Бийск, где сегодня утром нашли тело младенца в пакете, сообщили ИА "Амител" в департаменте администрации губернатора и правительства по информационной политике.

Ранее алтайский СК рассказал об обнаружении в подъезде жилого дома в Бийске тела 11-месячной девочки, завернутого в полиэтиленовый мешок. Возбуждено уголовное дело.

"Губернатор края Виктор Томенко сразу же был проинформирован о случившемся. Он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой изучить, проводили ли социальные службы профилактическую работу по отношению к семье и подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка", – сообщили в департаменте.

Также отметили, что по поручению губернатора Казанцева уже выехала в Бийск.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. В настоящее время личность погибшей установлена, ведутся поиски ее матери.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.07.2019 15:47
- гость -


сегодня в лесную сказку приехал . все норм только сдается мне
охрана шины спустила .

0  1
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