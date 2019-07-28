Журналист Владимир Кара-Мурза умер сегодня, 28 июля, в возрасте 59 лет, рассказал в своем Twitter его сын Владимир Кара-Мурза – младший.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

О причинах смерти журналиста не сообщается. Кара-Мурза-старший работал теле- и радиоведущим. Его журналистская карьера началась на телевидении, куда он пришел в 1992 году.

В феврале умер муж Божены Рынска и один из основателей НТВ Игорь Малашенко.