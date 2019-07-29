78-летний пенсионер Виктор Шияненко пропал на автовокзале Барнаула. Местонахождение мужчины неизвестно с 25 июля. Мог отправиться в Новосибирск.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, шрам на переносице, хромает. Был одет в серую рубашку в черную полоску, темные брюки, коричневые туфли и светлую бейсболку. При себе имел черную сумку и трость.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего без вести, сообщить информацию по тел. 8-800-700-54-52 или 02 (112).