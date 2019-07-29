Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал в своем Instagram, что сел за штурвал самолета на пути в Москву.

На видео музыкант сидит в кресле пилота частного лайнера. При этом, как сообщается в СМИ, скорость самолета составляет 673 километра в час.

Концерт Rammstein состоится в понедельник, 29 июля, в Москве на стадионе "Лужники". 2 августа команда выступит в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что лидер Rammstein сломал фанату челюсть после просьбы сделать селфи. Линдеманн употреблял алкоголь в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой. Житель Гамбурга назойливо попросил певца сделать с ним селфи, но получил отказ. Он начал оскорблять женщину, из-за чего и произошла драка.