Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал в своем Instagram, что сел за штурвал самолета на пути в Москву.
На видео музыкант сидит в кресле пилота частного лайнера. При этом, как сообщается в СМИ, скорость самолета составляет 673 километра в час.
Концерт Rammstein состоится в понедельник, 29 июля, в Москве на стадионе "Лужники". 2 августа команда выступит в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что лидер Rammstein сломал фанату челюсть после просьбы сделать селфи. Линдеманн употреблял алкоголь в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой. Житель Гамбурга назойливо попросил певца сделать с ним селфи, но получил отказ. Он начал оскорблять женщину, из-за чего и произошла драка.
Комментарии
Причём тут драка, челюсь и проч.?! Новость то о чём?!
29.07.2019 15:54
АБОРИГЕН
Причём тут драка, челюсь и проч.?! Новость то о чём?!
как о чем? написано же: сел, выступил, сломал челюсть. или сначала сломал, потом сел, затем выступил. все ж вроде понятно))
украл, выпил - в тюрьму!...Романтика...(с)