Мэр Барнаула Сергей Дугин занял четвертое место среди глав городов Сибирского федерального округа, сообщает центр информационных коммуникаций "Рейтинг". По данным исследования, барнаульский градоначальник Сергей Дугин вошел в верхнюю половину таблицы общероссийского рейтинга, став 32-м.

15-ю позицию занял глава Абакана Николай Булакин, 22-ю – Сергей Еремин (Красноярск), 30-ю – Сергей Кузнецов (Новокузнецк). Мэры остальных сибирских столиц расположились ниже Дугина. Так, Дмитрий Бердников (Иркутск) стал 39-м, Иван Кляйн (Томск) – 43-м, Наталья Хозяинова (Сыктывкар) – 50-й.

Возглавляет рейтинг мэров тюменский градоначальник Руслан Кухарчук. В первой пятерке общенационального рейтинга также главы Москвы, Казани, Ханты-Мансийска и Белгорода. Худшими признаны мэры Махачкалы, Биробиджана, Волгограда, Элисты и Кызыла. На шестой позиции снизу – Илья Середюк (Кемерово).

Исследование проводилось центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Оно оценивало деятельность мэров столиц регионов в период с июня по июль 2019 года.

Объектами исследования рейтинга избраны мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.