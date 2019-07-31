Мэр Барнаула Сергей Дугин занял четвертое место среди глав городов Сибирского федерального округа, сообщает центр информационных коммуникаций "Рейтинг". По данным исследования, барнаульский градоначальник Сергей Дугин вошел в верхнюю половину таблицы общероссийского рейтинга, став 32-м.
15-ю позицию занял глава Абакана Николай Булакин, 22-ю – Сергей Еремин (Красноярск), 30-ю – Сергей Кузнецов (Новокузнецк). Мэры остальных сибирских столиц расположились ниже Дугина. Так, Дмитрий Бердников (Иркутск) стал 39-м, Иван Кляйн (Томск) – 43-м, Наталья Хозяинова (Сыктывкар) – 50-й.
Возглавляет рейтинг мэров тюменский градоначальник Руслан Кухарчук. В первой пятерке общенационального рейтинга также главы Москвы, Казани, Ханты-Мансийска и Белгорода. Худшими признаны мэры Махачкалы, Биробиджана, Волгограда, Элисты и Кызыла. На шестой позиции снизу – Илья Середюк (Кемерово).
Исследование проводилось центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Оно оценивало деятельность мэров столиц регионов в период с июня по июль 2019 года.
Объектами исследования рейтинга избраны мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
Комментарии
У нас и у сказочного Кусто 55% поддержки, чудеса...
Вот этим все и сказано! Дугин в пятерке лучших мэров! Он никакой управленец!!!
Плитки! Плитки мало кладёт!!!
за 9-бальные пробки наверное
а правда что Дугин в школе был троечником?
- гость -
а правда что Дугин в школе был троечником?
даже если и так ? что то меняет ?
даже если и так ? что то меняет ?
То что на самом деле он был двоечником, тройки ему натягивали.
То есть надо во всех городах повырубить деревья и плитку везде засандалить? А мужики-то и не знают....
Городу от этого не лечге
Даже не могу себе представить что там на 5м и 33ем местах творится !!!
Ни слова о том, как эти рейтинги считали. Если по упоминаниям в СМИ (а скорее всего именно так), то это туфта и очковтирательство. Оценивать должны граждане по результатам работы.
в списке forbes он на каком месте?
В списке форбс только те, у кого доходы посчитаны и налоги уплочены, а не жульё всякое...
Ехал я по Исакова. Шла группа чиновников штук пять-шесть вдоль дороги. Только один дошел до пешеходного перехода. Остальным было лень дойти до него 10 метров. Поперлись прямо через дорогу. Дугин во главе... Что это, чванство или бессмертие?
31.07.2019 15:05
Иван
Иван, видос с регика скинь!
Пятерка меров - это расстрельный список？