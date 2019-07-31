Проект "Больничная клоунада в районах Алтайского края" стартовал, сообщает региональное управление молодежной политики.

Эксперты Росмолодежи положительно оценили работу Михаила Башкатова, который предложил направлять команду клоунов-добровольцев в детские больницы Барнаула и отдаленных районов, после чего проект получил грант на 120 тысяч рублей.

Средства направят на покупку всего необходимого инвентаря, с которым волонтеры будут "гастролировать" по детским медицинским учреждениям.

"Болезнь ребенка – это всегда большой стресс для него и его близких, – аргументирует Башкатов. – Позитивные эмоции и хорошее настроение, это тот положительный фактор, который также способствует выздоровлению ребенка. Добрые шутки, смех, игры и улыбки должны быть неотъемлемой частью детства, даже если какая-то его часть проходит в больнице".

В команду добровольцев вошли студенты АГИК и волонтерские объединения Смоленского района. Их обучат разрабатывать и проводить интерактивные игровые и развивающие праздничные программы для детей, после чего они будут на практике нарабатывать новые навыки, радуя маленьких пациентов.

Актуальную информацию о реализации проекта можно получить на странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".