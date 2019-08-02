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Аналогов в России нет: в Алтайском крае действует уникальный экологический проект

, ИА "Амител"
Грядущей осенью "Аккумобиль" отмечает год своей особой миссии. За это время завоевано доверие и внесен вклад в спасение планеты

Забота об экологии – это не дань легкомысленной моде. Это необходимые действия, которые должны осознанно совершаться жителями планеты ради будущего. Использовать бумажные пакеты для похода за продуктами, сортировать мусор, посадить пару-тройку деревьев, после работы на компьютере выключать его полностью из сети... Простых действий, которые могут войти в привычку и помочь Земле, много. К ним же относится выбор в пользу услуг по профессиональной утилизации отработанных свинцово-кислотных батарей.

Свинцово-кислотные аккумуляторы широко используются во всем мире в автомобилях, речном и морском транспорте, поездах и других моторных транспортных средствах, а также для аварийного питания во множестве ответственных объектов: будь то центр управления воздушным движением, больницы или железнодорожные переезды.

По оценкам Battery Council International, 6 миллионов тонн свинца потребляется каждый год во всем мире, причем три четверти приходится на производство свинцово-кислотных аккумуляторов. В связи с процессами старения срок службы любого аккумулятора ограничен, и по истечении отведенного времени батарея больше не может адекватно хранить энергию и автоматически превращается в опасный отход.

Свинец в составе батарей является высокотоксичным, он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у маленьких детей. При неправильной утилизации эти батареи могут загрязнять грунтовые воды, реки, озера, воздух и почву. Соединения свинца в почве могут превращаться в пыль и попадать в воздух, заставляя людей поблизости вдыхать и проглатывать свинец. Чрезмерное воздействие вызывает повреждение тканей мозга и почек, а также приводит к потере слуха, отклонениям в развитии и врожденным дефектам.

А теперь попробуйте представить, сколько таких батарей требуется для обеспечения более одного миллиарда автомобилей по всему миру на весь срок их эксплуатации? Высокая степень опасности для человека и природы, а также большая потребность в свинцово-кислотных аккумуляторах привели к разумной мысли рециркулировать их. В потоке отходов всего мира перерабатываются 10% от всего объема пластмассы, 28% стекла, 49% алюминиевых банок и 55% бумаги. Процент переработки свинцово-кислотных аккумуляторах составляет от 98 до 99, согласно данным Battery Council International.

Но при этом для приема, транспортировки и утилизации таких отходов необходимы специальные лицензии, особые технические средства и обученный персонал.

Единственный в Алтайском крае завод по переработке опасных отходов 2-го класса опасности – аккумуляторных батарей – "Моквин" (г. Новоалтайск) позаботился о том, чтобы на каждом этапе круговорота аккумуляторных батарей были минимизированы, а также полностью ликвидированы возможные риски для человека и природы.

Для полной и ясной картины легального оборота аккумуляторных батарей и контроля за этим процессом компания "Моквин" разработала стратегию семи шагов грамотного обращения с опасными отходами. Сюда входят специальные технические средства по сбору, транспортировке, конверсии на заводе "Моквин". После 100% переработки аккумуляторов "Моквин" производит различные сплавы свинца, которые становятся основой новых аккумуляторных батарей, устанавливаемых клиентам при обращении в сервис "Аккумобиль".  

 

"Аккумобиль" – это уникальный проект контакта завода-переработчика с жителями Алтайского края. Аналогов такой комплексной услуги и контроля за обращением опасного отхода через предоставление услуги в России нет.

Если вы вдруг увидите на городских просторах грузовой фургон Ford Transit с жизнеутверждающей надписью "Бывших аккумуляторов не бывает", знайте – это аккумуляторная лаборатория "Аккумобиль".

Специалисты проверят ваш аккумулятор и, в случае необходимости замены, подберут и установят новый ключевой источник энергии автомобиля. Батарею, которая выслужила свой срок, поместят в специальный контейнер и отвезут прямо на завод "Моквин" для переработки, исключая пролив кислоты и попадания ее в почву. При этом владелец авто получит за нее хорошие деньги либо приличную скидку на новый аккумулятор – являясь представителем завода-переработчика, "Аккумобиль" заботится о выгоде своих клиентов.

Сервис "Аккумобиль" – это связующее звено завода-переработчика "Моквин" и завода по производству новых аккумуляторов с автомобилистами. А "Моквин", в свою очередь, запустив в регионе проект с особой экологической миссией, утвердился в звании гаранта экологической безопасности потребления такого специфичного продукта, как свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.08.2019 08:10
krash

"Свинец в составе батарей является высокотоксичным, он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у маленьких детей. " - фиг знает, в детстве, мое поколение, наверное каждый второй разбивал акумм и плавил свинец, делая кастеты и другие няшки. Вроде все живы.

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2.08.2019 08:40
- гость -

Таки единственный ? Миссию когда выполнять закончите ? )))

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2.08.2019 09:09
- гость -

2.08.2019 08:10
krash

Читать про свинцовый водопровод Рима.

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2.08.2019 09:58
- гость -

Ни разу не видел, чтобы около данных автомобилей клиенты стояли - только водители спят.

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2.08.2019 10:07
Занносий

Это кто тут о планете решил подумать? Забота об экологии?!! Да вы что говорите? На фоне выжигания планеты говорить об одном автомобиле работающим уже как год, это просто дичь. Да плевать хотели на экологию и будущее, не надо лицемерия и так все ясно. Не дань моде......а бизнеса для.

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2.08.2019 10:42
- гость -

Моквин, аккумуляторы от ИБП и слаботочки принимаете? Это которые 12в и 7.2ач

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2.08.2019 12:02
- гость -

Экологический проект?)Я вас умоляю,это чистый бизнес,скупают по дешману б/у и продают в три дорога на переплавку.

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2.08.2019 12:42
23

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2.08.2019 13:17
- гость -

В проект «Аккумобиль» компания вложила 50 млн рублей - воспользовалась господдержкой.

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2.08.2019 17:04
- гость -

Ага прям Мега-пилоточный проект !!!

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