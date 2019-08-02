Сибирь примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Кемерово и Ярославль станут принимающими городами чемпионата мира по волейболу в 2022 году, сообщил на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) ее президент Станислав Шевченко.

Рассматривались в качестве принимающих городов также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В итоге комиссия вынесла одобрение в пользу Кемерова и Ярославля.

К чемпионату мира в Кемерове построят многофункциональную спортивную арену вместимостью шесть тысяч человек. Работы начнутся только в январе 2020 года. В Новосибирске уже идет возведение крупного волейбольного центра.

Именно в Кемерове сейчас сильнейшая волейбольная команда России "Кузбасс", которая выиграла чемпионат России в этом году. Связующий Игорь Кобзарь и диагональный Виктор Полетаев вошли в состав сборной России и этим летом завоевали золотые медали на турнире Лиги наций в Чикаго.

Чемпионат мира в России пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Наша страна впервые примет мужской ЧМ после того, как Советский Союз проводил турниры в 1952 и 1962 годах.