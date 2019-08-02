Медведев заявил, что его "достали" манипуляции с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах, передает ТАСС.
"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", – сказал Медведев в ходе совещания по соцразвитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Он напомнил, что давал поручение по поводу усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков. По его словам, речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурсов.
Медведев также подчеркнул, что деятельность участников конкурса, направленная на уничтожение его результатов, должна быть наказуема.
В качестве примера он привел ситуацию, когда заявка подается в неисполнимом виде и конкурс в результате отменяется. А далее происходит "разбитие" конкурса, что позволяет в будущем участвовать в отдельных его частях, при этом теряются огромные деньги.
Ранее Кудрин назвал сферу государственных закупок самой коррупционной в России. В мае стало известно, что в стране засекретили госзакупки на 2,4 трлн рублей.
Комментарии
Это всё конечно похвально, но что насчет следующего:
1. Кого кормит фонд "Дар"?
2. Кому принадлежит дворец на Рублёвке подаренный Усмановым?
3. Кому принадлежит усадьба в селе Знаменском подаренная Усмановым?
4. Кто владелец агрохолдинга в деревне Мансурова Советского района Курской области? Что и кто связывает фонд "Дар" и агрохолдинг?
5. Кому принадлежат виноградники в Анапе и замок с виноградниками в Тоскане?
6. Кто финансирует фонд "Дар"?
был абориген -нет аборигена
а народ правительство это бездарное достало. сами же придумали эти торги.
2.08.2019 16:01
- гость -
"... сами же придумали эти торги."
Они то как всегда хорошо придумали! Но и как всегда им народ плохой достался...
Госзакупки внедрил Медведев. Они сильно тормозят развитие страны. Если что-то надо срочно купить, то через торги только через 3 месяца и самого плохого качества.
Он сам уже достал. Таких провальных не было еще на Руси премьер-министров. 6 лет без экономического роста. За первые четыре месяца 2019 года население сократилось на 150 тыс. человек. Предприятий больше закрывается, чем открывается. Накоплена уму непостижимая сумма в 12,5 триллиона рублей неиспользованных денег на счетах государства. Для кого Медведев накопил？Кто воспользуется этими деньгами？Пенсионную реформу из этих денег уж точно компенсировать не будут.