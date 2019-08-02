Медведев заявил, что его "достали" манипуляции с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах, передает ТАСС.

"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", – сказал Медведев в ходе совещания по соцразвитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Он напомнил, что давал поручение по поводу усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков. По его словам, речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурсов.

Медведев также подчеркнул, что деятельность участников конкурса, направленная на уничтожение его результатов, должна быть наказуема.

В качестве примера он привел ситуацию, когда заявка подается в неисполнимом виде и конкурс в результате отменяется. А далее происходит "разбитие" конкурса, что позволяет в будущем участвовать в отдельных его частях, при этом теряются огромные деньги.

Ранее Кудрин назвал сферу государственных закупок самой коррупционной в России. В мае стало известно, что в стране засекретили госзакупки на 2,4 трлн рублей.