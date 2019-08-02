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Водитель отомстил комплексу видеофиксации нарушений ПДД на Алтае

, ИА "Амител"
Молодой человек хотел разбить камеру, но ошибся
Фото: МВД по Республике Алтай

Фото: МВД по Республике Алтай

Житель Майминского района "поквитался" с комплексом видеофиксации нарушений ПДД у села Карлушка, повредив его, сообщает МВД по Республике Алтай.

Полицейские выяснили, что 25-летний водитель ночью подъехал к устройству, разбил его остекление и вырвал сигнализацию. Отъехав от места преступления, он разбил ее.

После задержания он признался в содеянном. По его словам, ему неоднократно приходили штрафы за нарушения, зафиксированные именно этим прибором, и горе-автолюбитель решил отомстить.

Молодой человек думал, что он разбил камеру, но ошибся. Ущерб от его действий оценили в четыре тысячи рублей. Сейчас решается вопрос о правовой оценке действий "мстителя".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.08.2019 23:36
- гость -

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

0  0
3.08.2019 08:01
Я

2.08.2019 23:36
- гость -
Лучше лечи голову. Почему он постоянно ПДД нарушал?

0  0
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