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Жителям Алтайского края помогут жить до 76 лет

, ИА "Амител"
Такой продолжительности жизни планируют достичь к 2024 году
Фото: build-experts.ru

Фото: build-experts.ru

Ожидаемую продолжительность жизни планируется увеличить до 76 лет к 2024 году, заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов при обсуждении нацпроекта "Демография". Сейчас этот показатель по России составляет около 73 лет.

Как сообщает сайт региона, заседание по этому вопросу провел губернатор Виктор Томенко. По словам зампреда правительства Ирины Долговой, в рамках проекта за шесть лет на его реализацию выделят 17,6 млрд рублей.

Для этого планируется провести целый комплекс мер, включающий в себя дополнительные меры по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На выполнение главной цели направлены и мероприятия по развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, а также по обеспечению региональных больниц квалифицированными кадрами.

В частности, планируется организовать ФАПы в каждом селе, где проживают от 100 до 2 тыс. человек. В населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, организуют регулярные поездки мобильных медицинских комплексов. Численность врачей и средних медработников, согласно проекту, также будет увеличиваться.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.08.2019 00:14
- гость -

Не жить, а дожить или выжить.

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3.08.2019 08:46
могиканин

мели емеля.... оно само то верит в своей опус?ожидание приема специалистом 4-8 месяцев очень способствует.

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