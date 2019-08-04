Водитель белой иномарки Cadillac Escalade с алтайскими номерами совершил два ДТП в Новосибирске и скрылся с места происшествия, сообщает электронное издание "Ваш Город".

Сначала автомобиль на Красном проспекте столкнулся с Nissan Qashqai, а затем на той же улице сбил работника, который укладывал плитку у памятника героям Великой Отечественной войны.

В результате аварии 23-летний парень получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в больницу.

После наезда на пешехода очевидцы запечатлели, как женщина пересела с водительского на пассажирское место, а за руль взялся мужчина.

Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии. Очевидцев ДТП либо людей, которые знают местонахождение автомобиля или его владельцев, просят позвонить по тел.: 8(383) 23-223-51 или 23-223-21.