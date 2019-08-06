Оператор помог провести праздник с награждением победителей, а также рассказал родителям об услуге "Видеонаблюдение". Организатор конкурса – территория детских праздников "Сказка Холл"*.

Горожане представили на конкурс 90 видеороликов, которые размещали в Instagram c хештегом #барнауллучшевсех. В конкурсных роликах дети пекли пирожки, ставили научные опыты, пели и читали стихи. Призеры определялись по четырем возрастным категориям. Обладателям звания "Лучше всех" "Ростелеком" подарил акустические колонки и рюкзаки. Одним из победителей конкурса компания назвала инвалида-колясочника с диагнозом ДЦП Максима Трофимова. В своем ролике Максим, исполняя песню, встает с инвалидного кресла и смело делает несколько шагов.

На уличной сцене перед зрителями выступили эквилибристка, битбоксер, девочка с танцем фламенко и другие талантливые дети. Для праздничной атмосферы оператор разместил на площадке фотозону, шоу-шар, пригласил ростовых кукол и аниматоров.

Презентуя услугу "Видеонаблюдение", специалисты "Ростелекома" рассказали о том, как удаленно управлять домашней видеокамерой. Например, родители могут отправлять со смартфона голосовые вызовы, получать уведомления и сообщения о важных событиях, просматривать записанное видео.

"Талант не останется незамеченным – с таким посылом мы участвовали в организации мероприятия, – отметила член жюри конкурса, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева. – Чтобы видеть, сколько времени дети проводят за учебой, а сколько занимаются творчеством, мы советуем родителям подключить услугу "Видеонаблюдение". Тогда у них появится дополнительная возможность помочь ребенку сделать правильный выбор и лучше организовать его свободное время".

Для справки: "Видеонаблюдение" – ключевая услуга инновационного коробочного продукта "Умный дом". Особенностью технологии является использование облачного сервиса. Для пользования услугой необходимо приобрести IP-камеру, подключить ее к локальной сети и настроить технику. Чтобы вести дистанционное наблюдение и просматривать видеозаписи, абоненту достаточно установить на смартфон (компьютер, ноутбук, планшет) специальное приложение. Видеоролики хранятся на сервере компании в течение недели. Действующим абонентам "Ростелекома" видеокамера предоставляется в рассрочку на два года. Оставить заявку на подключение и получить консультацию можно по бесплатному номеру: 8 800 1000 800.

*Территория детских праздников "Сказка Холл" – банкет-холл нового формата с комплексом развлекательных и познавательных услуг. Компания является партнером программы лояльности "Ростелекома". При заказе услуг в "Сказке Холл" абоненты и сотрудники "Ростелекома" получают скидку в размере 10%.