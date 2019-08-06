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"Лучше всех": "Ростелеком" поддержал талантливых барнаульских детей

, ИА "Амител"
"Ростелеком" в Барнауле выступил генеральным партнером конкурса детских талантов "Лучше всех"

Оператор помог провести праздник с награждением победителей, а также рассказал родителям об услуге "Видеонаблюдение". Организатор конкурса – территория детских праздников "Сказка Холл"*.

Горожане представили на конкурс 90 видеороликов, которые размещали в Instagram c хештегом #барнауллучшевсех. В конкурсных роликах дети пекли пирожки, ставили научные опыты, пели и читали стихи. Призеры определялись по четырем возрастным категориям. Обладателям звания "Лучше всех" "Ростелеком" подарил акустические колонки и рюкзаки. Одним из победителей конкурса компания назвала инвалида-колясочника с диагнозом ДЦП Максима Трофимова. В своем ролике Максим, исполняя песню, встает с инвалидного кресла и смело делает несколько шагов. 

На уличной сцене перед зрителями выступили эквилибристка, битбоксер, девочка с танцем фламенко и другие талантливые дети. Для праздничной атмосферы оператор разместил на площадке фотозону, шоу-шар, пригласил ростовых кукол и аниматоров.

Презентуя услугу "Видеонаблюдение", специалисты "Ростелекома" рассказали о том, как удаленно управлять домашней видеокамерой. Например, родители могут отправлять со смартфона голосовые вызовы, получать уведомления и сообщения о важных событиях, просматривать записанное видео.

"Талант не останется незамеченным – с таким посылом мы участвовали в организации мероприятия, – отметила член жюри конкурса, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева. – Чтобы видеть, сколько времени дети проводят за учебой, а сколько занимаются творчеством, мы советуем родителям подключить услугу "Видеонаблюдение". Тогда у них появится дополнительная возможность помочь ребенку сделать правильный выбор и лучше организовать его свободное время".

 

Для справки: "Видеонаблюдение" – ключевая услуга инновационного коробочного продукта "Умный дом". Особенностью технологии является использование облачного сервиса. Для пользования услугой необходимо приобрести IP-камеру, подключить ее к локальной сети и настроить технику. Чтобы вести дистанционное наблюдение и просматривать видеозаписи, абоненту достаточно установить на смартфон (компьютер, ноутбук, планшет) специальное приложение. Видеоролики хранятся на сервере компании в течение недели. Действующим абонентам "Ростелекома" видеокамера предоставляется в рассрочку на два года. Оставить заявку на подключение и получить консультацию можно по бесплатному номеру: 8 800 1000 800.

*Территория детских праздников "Сказка Холл" – банкет-холл нового формата с комплексом развлекательных и познавательных услуг. Компания является партнером программы лояльности "Ростелекома". При заказе услуг в "Сказке Холл" абоненты и сотрудники "Ростелекома" получают скидку в размере 10%.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.08.2019 08:20
krash

Дети то лучше всех. а вот Ростелеком хуже всех, особенно их gPON руотеры хламовые, которые не способны вайфай передать даже через одну стенку газобетонную. Понакупили Новосибирского хлама от местной шпаны за копейки, и в рассрочку продают этот утиль за приличные суммы.

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6.08.2019 08:39
месный

6.08.2019 08:20
krash

чё свой, нормальный, роутер поставить религия запрещает или жаба давит?
у меня тоже гПорн и зашибись всё работает и скорость 100ка и вафля какая хочешь 2.4 и 5GHz

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6.08.2019 08:49
krash

месный Я фиг знает, а что поставить можно? Мне знакомый сказал, что на этом их гребаном интырнете работает только их гребаное оборудование. особенно ТВ не будет фурычить если свой роутер прикрутить.
Врут?
Что можно поставить, расскажи. А то задолбался.
Эти черти телекомовские приехали - поглядели, сказали, что типа все норм. можем поставить вам еще один роутер - послал их на 3 великих буквы. платить еще за один этот утиль - нафиг надо. на втором этаже вообще не ловит.

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