Священник РПЦ рассказал, как пристыдил Дарвина за теорию эволюции

Священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров поведал о своей беседе с британским ученым Чарльзом Дарвином, которого он переубедил в вопросах эволюции человечества, сообщает URA.RU.

"В Вестминстерском аббатстве я недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, мне было интересно с ним поговорить. "Чарльз, как тебе там?" – обращался я к надгробию. <...> Что вы думаете я услышал?" – обратился Владимиров к ведущей программы на канале "СПАС", говоря о "потерянных" промежуточных звеньях между зеброй и жирафом.

"Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения", – процитировал священник слова обратившемуся к нему Дарвина.

Он также заявил, что среди ученых становится все больше противников теории эволюции.

Ранее Владимиров на заседании комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства неодобрительно высказался по поводу нескольких произведений русских классиков. В немилость попали рассказы "О любви" Антона Чехова, "Куст сирени" Александра Куприна и "Кавказ" Ивана Бунина. По мнению священника, в них "воспевается свободная любовь": в одном случае обманутый муж убивает себя, в другом – распадается семья, в третьем – адюльтер кончается ничем. Высказывание протоиерея восприняли как призыв исключить данные произведения из школьной программы.