Священник РПЦ рассказал, как пристыдил Дарвина за теорию эволюции

Священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров поведал о своей беседе с британским ученым Чарльзом Дарвином, которого он переубедил в вопросах эволюции человечества, сообщает URA.RU.
"В Вестминстерском аббатстве я недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, мне было интересно с ним поговорить. "Чарльз, как тебе там?" – обращался я к надгробию. <...> Что вы думаете я услышал?" – обратился Владимиров к ведущей программы на канале "СПАС", говоря о "потерянных" промежуточных звеньях между зеброй и жирафом.
"Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения", – процитировал священник слова обратившемуся к нему Дарвина.
Он также заявил, что среди ученых становится все больше противников теории эволюции.
Ранее Владимиров на заседании комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства неодобрительно высказался по поводу нескольких произведений русских классиков. В немилость попали рассказы "О любви" Антона Чехова, "Куст сирени" Александра Куприна и "Кавказ" Ивана Бунина. По мнению священника, в них "воспевается свободная любовь": в одном случае обманутый муж убивает себя, в другом – распадается семья, в третьем – адюльтер кончается ничем. Высказывание протоиерея восприняли как призыв исключить данные произведения из школьной программы.
Комментарии
Рука-лицо....
мракобесие
Или у самого бо-бо, или паству совсем за «плохих» держит
Если священник разговаривает с мертыми то его пора срочно сдать в "желтый дом" .
Церковь, особенно греческая, для русского АСа это социальное оружие!
Русскому народу и нашей письменности как минимум 7,5 тысяч лет и это только после того как мы разбили китайцев! А сколько нам было до этого???
Русские! Опомнитесь!! Мы на земле главные!!!
За нами правда и мир.
Остальные проявляют только агрессию
вот изза таких люди от церкви то и отворачиваются....
между прочим Дарвин свою теорию религии не противопоставлял
Батюшка заявил, что среди ученых становится все больше противников теории эволюции
тут он прав. Среди ученых все меньше ученых, одни сплошные защитники диссертаций)
Теория эволюции, по моему мнению, будет доработана, когда человек дорастет до более полного понимания.
Есть многие моменты, которые не объяснить простой комбинаторикой, мутациями, приспособляемостью.
Чем больше понимаешь как работает организм, клетки, тем больше удивления.
Насколько это сложнейшая и ювелирно слаженная машина. На атомном уровне собираются многочисленные сложнейшие молекулы, белки, РНК/ДНК, с многоступенчатыми системами контроля правильности и отбраковки неправильности. Одна и те же клетки в разное время выполняют разные функции. Где и как заложены инструкции в единой клетке, из которой вырастает организм? Вроде есть понимание в ДНК, но этого слишком мало, ИМХО.
10 в 29 степени атомов работают слаженно в составе соединений, молекул, и образуют из себя организованный саморегулирующийся организм.
Многие органы настолько сложны, требуют одновременного использования стольких многих ноу-хау, что совершенно не понятно, как до этого дошла эволюция.
Какие-то виды 200 млн лет стабильны (черепахи, крокодилы), какие-то 500-800 млн лет (губки, наутилусы, простейшие) и больше не эволюционируют.
А какие-то показывают настолько бурное развитие, как будто кто-то управляет селекцией. Загадок много. Ответов мало.
Надо было ещё Ньютона отругать за силу тяготения, вдруг отменит!