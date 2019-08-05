Фотоловушка в Алтайском заповеднике поймала редких северных оленей

Фото: Алтайский государственный заповедник

В государственном заповеднике Республики Алтай в начале этого лета состоялась разведывательная экспедиция. Одна из ее целей – обслуживание автоматических фотокамер в труднодоступных высокогорных урочищах.

"Путь до установленных фотоловушек не легкий, даже на лошадях пять-семь дней ходу. Да и трудностей на маршруте хватает: бурные реки, болота, курумы, лесные завалы, летние снежные вьюги в высокогорной тундре. Но все в итоге прошло по плану, вместе с коллегами из Хакасского заповедника мы обследовали интересующую территорию, проверили работу фотоловушек", – рассказал старший научный сотрудник Юрий Калинкин.

Три камеры были установлены еще в 2016 году с целью запечатлеть редкий подвид северного оленя, численность которого в Республике Алтай не превышает 200 особей, сообщает пресс-служба заповедника. Одна камера прекратила свою работу через месяц: ее перевернул медведь, перед этим на ней полежав. Вторая камера проработала четыре месяца и четырежды сфотографировала редких оленей. После ее работу прервала росомаха. Третья камера отслужила все три года. Установленная у перевала, она зафиксировала самых разных животных: лосей, маралов, медведей, горных козлов. Также в камеру попадались и браконьеры.

В результате прошедшей экспедиции была получена ценная научная информация из удаленного высокогорного мира, накопление и анализ которой поможет понять происходящее в жизни животных.