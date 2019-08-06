6 августа в Барнауле отключили несколько светофорных объектов, сообщает городская администрация. Эта мера предпринята в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях.
Речь идет о светофорах на Павловском тракте в местах его пересечений с улицами Советской Армии и Фурманова, а также в районе здания № 49. Они не будут функционировать до 16:30.
Кроме того, с 10:00 до 11:00 отключат светофорные объекты на площадях Октября и Победы.
Автолюбителей призывают быть внимательными на этих участках и соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
А можно еще в часы пик отключать светофоры на Змеиногорском/Кауфмана и Змеиногорском/Ломоносова? Ну реально только из-за этих светофоров пробка собирается хоть вечером хоть утром, а при этом с этих смежных улиц 1 машина выезжает в час!!! и еще пешеходный светофор на повороте на Парковую - тоже отключите - 2 пешехода в час пропустят и так, там скорость движения не великая счас, а то стоят 200 машин чтобы 1 пешеход прошел!!! хоть кого то волнует эта пробка в комитете по транспорту и ГИБДД??? Или как обычно "все для комфортного проживания"? и ничего в итоге
Павловский - Сов Армии весело будет. С Сов армии в сторону Строителей вообще не выехать будет.
Как раз наоборот! Час назад с Сов Армии выехал на строителей вообще не тормозя. Там регулировщики. А вот строителей от вокзала колом стоял в этот момент...
6.08.2019 12:22
Kimi
а сейчас я.пробки говорят обратное
Похоже камеры на павл.тр-сов.армии теперь заработают...