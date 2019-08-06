6 августа в Барнауле отключили несколько светофорных объектов, сообщает городская администрация. Эта мера предпринята в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях.

Речь идет о светофорах на Павловском тракте в местах его пересечений с улицами Советской Армии и Фурманова, а также в районе здания № 49. Они не будут функционировать до 16:30.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 отключат светофорные объекты на площадях Октября и Победы.

Автолюбителей призывают быть внимательными на этих участках и соблюдать требования дорожных знаков.