Три новые поликлиники будут построены в Барнауле в рамках национального проекта "Здравоохранение". Все они будут располагаться в густонаселенных районах города. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Строительство медицинского учреждения в квартале 2002а должно начаться в этом году. Проект подготовила компания "Алтайгражданпроект". В апреле текущего года он был утвержден государственной экспертизой. Дмитрий Попов назвал решение строительства поликлиники в одном из самых быстроразвивающихся кварталов города "переспелым", имея в виду, что это должно было произойти много лет назад.
Новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет.
Вторая поликлиника появится в этом же районе. Сейчас решается вопрос, в каком из кварталов: 2011 или 2037. Медицинское учреждение будет рассчитано на 900 посещений в сутки. Под одной крышей планируют расположить детскую и взрослую поликлинику, а также женскую консультацию. Такое же медучреждение построят на Змеиногорском тракте в районе местной "Рублевки". Поликлиника будет немного меньше, чем в Индустриальном районе, но также предполагается разместить в ней детскую, взрослую и женскую консультации.
Что касается нехватки кадров медицинских работников, то она достигла критических показателей. В целом в регионе остаются вакантными 2,5 тысячи рабочих мест.
Комментарии
на Змеиногорском тракте в районе местной "Рублевки".
на этих тратить бюджетные деньги, пущай по заграницам лечацца
Работать в них кто будет? Или главное - разрезать ленточку?
вот еще - на ленточки тратицца, да будут платными - будет кому работать
Укомплектуют пенсионерами и декретницами,а в местной "Рублевке"на Змеиногорском тракте ваще пенсионерам лепота, отпахал на 1, 5 ставки и опять в сад, грядки полоть
На Южном спасите действующую поликлинику, пока Польников её совсем не уничтожил.
спасти нельзя разрушить
,
6.08.2019 11:59
Кот.Без сапог.
Так если Вы на Амик будете жаловаться её точно не спасут
6.08.2019 11:13
- гость -
А там что, не люди живут? Да они налогов в бюджет на порядок больше платят, чем Вы и вам подробные!
6.08.2019 12:24
Я
6.08.2019 11:59
Кот.Без сапог.
Так если Вы на Амик будете жаловаться её точно не спасут
Путину надо жаловаться, на прямой линии, а вы к одиночным пикетам призываете, белоленточник, перестаньте лодку раскачивать, оппозиционер, проплаченный западом
6.08.2019 12:26
Я
а что вы за них тут впрягаетесь?
6.08.2019 12:26
- гость -
Включи мозг или что у тебя там! Ты ты где там прочитал про пикеты? Со зрением не очень? Жаловаться нужно в те организации которые решают эту проблему, например администрация района, города и т.д.
и откуда у Кота информация о объеме уплаченных налогов горножителей
6.08.2019 12:32
Я
6.08.2019 12:26
- гость -
Включи мозг или что у тебя там! Ты ты где там прочитал про пикеты? Со зрением не очень? Жаловаться нужно в те организации которые решают эту проблему, например администрация района, города и т.д.
У хахахха-ааа, Мин. здрав, да? Типа вы думаете что там ничего не знают, или не хотят знать.
Путину-Путину, вас много а он один!
6.08.2019 12:26
Я
Ого, на Горе прогрессивное налогообложение?
Да и вообще, экономически не выгодно на горе строить.
Ну, хоть что-то полезное делают. Хоть не будет гигантских очередей в местные поликлиники, другим же не придётся мотаться через весь город, создавая пробки. Сейчас самое главное - решить вопрос с дефицитом кадров. Раз деньги на тушение пожаров в Красноярске нашли, значит, и на найм недостающих кадров найдут.