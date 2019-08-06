Три новые поликлиники будут построены в Барнауле в рамках национального проекта "Здравоохранение". Все они будут располагаться в густонаселенных районах города. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Строительство медицинского учреждения в квартале 2002а должно начаться в этом году. Проект подготовила компания "Алтайгражданпроект". В апреле текущего года он был утвержден государственной экспертизой. Дмитрий Попов назвал решение строительства поликлиники в одном из самых быстроразвивающихся кварталов города "переспелым", имея в виду, что это должно было произойти много лет назад.

Новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену. Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет.

Вторая поликлиника появится в этом же районе. Сейчас решается вопрос, в каком из кварталов: 2011 или 2037. Медицинское учреждение будет рассчитано на 900 посещений в сутки. Под одной крышей планируют расположить детскую и взрослую поликлинику, а также женскую консультацию. Такое же медучреждение построят на Змеиногорском тракте в районе местной "Рублевки". Поликлиника будет немного меньше, чем в Индустриальном районе, но также предполагается разместить в ней детскую, взрослую и женскую консультации.

Что касается нехватки кадров медицинских работников, то она достигла критических показателей. В целом в регионе остаются вакантными 2,5 тысячи рабочих мест.