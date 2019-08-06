Молодежный театр Алтая готовит постановку народной сказки "Гуси-лебеди" с применением спецэффектов, сообщили Amic.ru в учреждении культуры.
Над ней работают режиссер Алексей Бурдыко и художник Алена Муравьева. Спецэффект создают таким образом, чтобы он мог быть воспроизведен не только на сцене МТА, но и на других площадках, например, в актовом зале школы или в сельском доме культуры.
Практически весь набор предметов рассчитан на многоразовое использование на протяжении всего спектакля. Например, покрывало будет служить сначала крышей шалаша, а затем имитировать реку.
В ходе постановки используют видеопроекцию, генератор дыма и светодиодную подсветку, которая будет менять цвета в зависимости от происходящего на сцене.
Премьера спектакля запланирована на 8 сентября.
Комментарии
А что до этого они так не делали?
Странно...
И пожарных предупредите...