Фото: vk.com/barneos22 / amic.ru

Ливень и град обрушились на Барнаул 8 августа. Непогода дала сразу два повода сделать интересный снимок и выложить его в интернет: крупный град и не справляющаяся с потоком воды ливневка.

"В районе Речного вокзала прошел сильный ливень с градом, — делится очевидец в паблике Barnaul 22. — Размер отдельных градин достигал 5-рублевую монету".

По словам барнаульцев, в число улиц, где машины почти что плыли, вошли Шукшина, Энтузиастов, Попова и Павловский тракт.