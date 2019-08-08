Барнаульцы жалуются на "озеро", которое регулярно появляется у дома № 104 на Змеиногорском тракте во время дождей, сообщают "Вести Алтай".

По словам местным жителей, когда на улице непогода, их спасают только деревянные поддоны, которыми они выложили дорожку – по ней и ходят, чтобы не "утонуть".

У автомобилистов такого мостика нет, и поэтому приходится проезжать водную преграду "на свой страх и риск". Один из смельчаков потерял здесь госномер. Так и ходил в воде по колено, пока не нашел, рассказывает очевидец.

Проблема в том, что при проектировании строительная компания не предусмотрела ливневую канализацию. После многочисленных жалоб застройщик спроектировал систему водоотведения, но и это не помогло.

"В последнем письме нам ответили, что нужно проектирование проводить заново. И вопрос о финансировании этого проекта будет только в 2020 году рассмотрен", – рассказал управляющий ТСЖ "Таунхаус" Евгений Молчков.

А это значит, что деревянные поддоны убирать пока рано – еще не один десяток раз пригодятся.