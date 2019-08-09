Всего на образовательные программы бакалавриата и программы специалитета по очной и очно-заочной форме обучения в Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова на бюджетные места принят 861 человек. Успешно справились с выполнением плана приема и филиалы АлтГТУ в Бийске (в БТИ зачислены 167 человек) и в Рубцовске (в РИИ зачислены 74 человека).

Лидерами среди факультетов и институтов АлтГТУ по количеству бюджетных мест в этом году стали институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии (197 мест), факультет информационных технологий (190 мест), факультет специальных технологий (131 место).

Большим спросом у абитуриентов пользовались все образовательные программы института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий и строительно-технологического факультета. Именно на эти направления подготовки были зачислены студенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ.

Результаты зачисления на бюджетные места по программам подготовки магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования объявят 19 августа 2019 года, на направления подготовки заочной формы обучения имена поступивших станут известны 30 августа.

Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Ожидается, что по договорам об оказании платных образовательных услуг в этом году в АлтГТУ будут зачислены несколько сотен человек.

Телефон приемной комиссии: 29-07-29.