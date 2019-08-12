12,9 тысячи рублей в месяц – в среднем за такую сумму, по данным Avito.ru, в Барнауле сдают квартиры. Вот только дешевые варианты пустуют месяцами. Зато объекты за 20-30 тысяч рублей в месяц находят квартирантов за несколько дней. Об этом порталу Amic.ru рассказали риелторы, специализирующиеся на аренде.

"Трешка" за 55 тысяч в месяц

Эксперты говорят, в сравнении с прошлым годом цены на рынке съемного жилья практически не изменились. Ставки варьируются от 8 до 60 тысяч рублей в месяц. И спрос на дорогие варианты на удивление высокий.

"Цены остались на уровне прошлого года, – отмечает агент по недвижимости Ольга. – Однокомнатные квартиры сдают от 8 тысяч в месяц и выше, двухкомнатные – от 15 тысяч. Есть и дорогие квартиры, с качественным ремонтом, например, на Змеиногорском тракте, на ул. Приречной. Там "однушки" и "двушки" можно снять за 20-30 тысяч рублей. Интересно, что спрос на них выше, чем на дешевые варианты. Нередко такие квартиры снимают организации из Москвы, Новосибирска для своих сотрудников. Но часто арендуют и барнаульцы. В целом предложений на рынке много, квартиросъемщики выбирают, сравнивают".

По мнению Ирины Бентхен, сотрудника агентства недвижимости "Базис", арендные ставки зависят от территориального расположения квартиры. Безусловно, лидирует центр города. Здесь жилье снимают студенты, молодые семьи, приезжие. Принцип "дешево и хорошо" не работает, квартиры с хорошим ремонтом сдают от 15 тысяч рублей в месяц. Но это мало кого пугает: даже дорогие варианты долго не пустуют.

В целом цены на арендные квартиры зависят от их территориального расположения. В новых кварталах на выезде из города дешевле, чем в центре, но ставки все равно не опускаются ниже 10 тысяч рублей. Встречаются, конечно, и дорогие варианты.

"Мои знакомые, например, сдали "трешку" на Северном Власихинском проезде площадью чуть более 100 квадратных метров за 55 тысяч рублей в месяц. В целом в рейтинге самых популярных районов Барнаула для аренды лидирует, конечно, центр. Здесь быстро и выгодно сдают и новое, и старое жилье. Например, квартиру в 60 квадратных метров с мебелью, ремонтом мы сдали за 25 тысяч в месяц. Она долго не "висела", ее забрали быстро. Снимают семьи, сотрудники организаций из других регионов. Вообще квартиры с хорошим ремонтом всегда сдают дорого и быстро. Если состояние хуже, ценник падает, спрос тоже", – рассказывает агент.

"Уходит" все

Риелтор и индивидуальный предприниматель Ирина Сергеева отмечает, что рынок аренды Барнаула покинули добросовестные квартиросъемщики, годами проживавшие в одной квартире и регулярно платившие квартплату. Многие из них купили собственное жилье и съехали с арендованных квартир.

"Ставки по ипотеке снизились, застройщики предлагают выгодные условия покупки, поэтому ежемесячный ипотечный взнос равен стоимости квартплаты", – рассказывает риелтор.

Поэтому многие собственники – самостоятельно или с помощью риелтора – готовы несколько месяцев искать подходящих квартирантов. Мигранты, беременные, семьи с детьми и домашними животными в эту категорию не входят. Они тоже находят квартиры для съема, но чаще всего им достаются "убитые" варианты, общежития, кухни-прихожие. Снять такие квартиры в Барнауле можно за 7-8 тысяч рублей в месяц.

"За 8 тысяч сдают малосемейки, кухни-прихожие в районе Потока, Малахова, на Силикатном. Хороших квартир мало, даже варианты за 15-18 тысяч уходят быстро и надолго: в них потом живут несколько лет. За 10-11 тысяч в центре сдают квартиры советского типа, в народе – "бабушкин вариант". Редко когда объект в хорошем доме с новым ремонтом предлагают за 10 тысяч в месяц. Коммунальные платежи ведь выросли, а собственники сдают, чтобы закрыть расходы на содержание квартиры и немного заработать. Но в любом случае сдать можно абсолютно все: на каждую квартиру есть свой клиент", – отмечает Ирина.

Факт

По данным портала Avito.ru, в Барнауле из 750 арендных квартир почти 100 сдают дороже 20 тысяч рублей в месяц.