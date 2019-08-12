Потенциально опасный астероид приближается к Земле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сведения NASA.

Диаметр космического тела, идентифицированного учеными как "2019OU1", составляет 160 метров. Это даже больше, чем пирамида Хеопса.

Максимально близко к Земле, по расчетам астронавтов, он окажется 28 августа. Расстояние составит около миллиона километров. Это в 40 раз ближе, чем Венера.

Отметим, что ближайшей опасностью для Земли считается астероид "2006QV89". Он может столкнуться с планетой 9 сентября 2019 года. Правда, вероятность такого события крайне низка – один шанс из семи тысяч.

Люди уже били тревогу из-за надвигающегося конца света 1 февраля 2019 года. Тогда он должен был наступить после столкновения Земли с огромным астероидом.

Но после дополнительных исследований ученые NASA пришли к выводу, что он не представлял никакой опасности для нашей планеты.

Недавно сибирские ученые также заверили: астероид для Земли не опасен и более того, он уже прошел мимо на расстоянии 61 млн километров.