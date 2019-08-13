Объявлен тендер на строительство трехполосной дороги длиной 300 метров, ведущей к бийскому туркластеру "Золотые ворота". Начальная стоимость контракта – 18,1 млн рублей. Прием заявок продлится до 20 августа.

В технических требованиях указано, что ширина проезжей части составит 10,5 метра, обочин – 3 метра. Подрядчик должен будет также обеспечить установку дорожных знаков, сигнальных столбиков и освещения.

"Золотые ворота" будут включать в себя четыре объекта инженерной инфраструктуры и 16 объектов туристской (придорожная гостиница, мотель, мини-отели повышенной комфортности, кемпинг с инфраструктурой, комплекс с торгово-бытовым объектом, автомойка, кафе, спортивно-оздоровительный центр и так далее).

Общая проектная стоимость согласно сводному плану 2011 года составляла 1,4 млрд рублей, из них 404 млн рублей это средства федерального бюджета и субъекта, а 848 млн рублей – внебюджетных источников.