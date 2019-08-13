Барнаульский таможенник брал взятки за ускоренное оформление автомобилей из Киргизии

Инспектор Барнаульского таможенного поста обвиняется в получении взяток за оформление автомобилей, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте.

"В сентябре 2018 года обвиняемый, находясь на территории Барнаула, договорился с индивидуальным предпринимателем, занимающимся реализацией автотранспортных средств, ввезенных в Россию из Киргизии, о получении им взяток в размере 5 000 рублей за каждое беспрепятственное (ускоренное) таможенное оформление транспортных средств, в том числе без проведения дополнительных проверок", – рассказывает ведомство.

С 12 сентября по 8 ноября таможенник получил 30 000 рублей за свою помощь.

Также в ноябре он, имея доступ к файлам Реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран – участниц ЕАЭС, скопировал их на внешний носитель и за 5 000 рублей передал своему знакомому.

Уголовное дело направлено в суд.

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