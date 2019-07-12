Жители Барнаула, Новосибирска и Калининграда чаще, чем население других городов желает стать таможенниками, следует из результата исследования "Яндекса".
Компания составила рейтинг профессий, которые регулярно фигурируют в поисковых запросах со словами "где учат" или "где учиться" в одних городах, в то время как большей части других – они не попали даже в топ-30 популярности.
Профессия проводника оказалась популярнее в Иркутске, Красноярске и Краснодаре, пожарного – в Омске и Хабаровске, воспитателя – во Владивостоке, авиадиспетчера – в Якутии, полицейского – в Казани, Самаре и Челябинске, сварщика – в Екатеринбурге.
Встречаются и совсем необычные выборы. Например, в Волгограде чаще, чем в других городах задумываются о том, чтобы работать патологоанатомом, в Сочи – судьей, в Ростове-на-Дону – пищевым технологом, а в Перми – конструктором.
Крупнейшие города – Москва и Санкт-Петербург – отличились, выбрав профессии аналитика и стоматолога, соответственно.
Комментарии
Еще бы, я на али оплатила чехол для телефона, а он мне так и не пришел....
Я вас умоляю. кому на таможне нужен ваш чехол, такие вещи отправляются мелкими пакетами, без отслеживания, за него даже роспись не берут о получении - его в почтовый ящик почтальоны кидают, и вот тут уже он мог либо вашим соседям понравиться, либо почтальону. На таможне такой фигней не будут мелочиться.
А я бы в футболисты пошел, газоны топтать. За те деньги, что им платят, я бы такую поляну вытоптал - из космоса бы ее видно было. Возьмите меня в топтуны!
Меня должность депутата привлекает - "вешаешь лапшу на уши" избирателям, просиживаешь кресло за супер хорошую зарплату, распоряжаешься автомобилем на свое усмотрение, ни за что не отвечаешь и можно много что еще, за что простого гражданина посадят и на долго...
Волгоград - патологоанатом... что там происходит, а?