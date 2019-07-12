Жители Барнаула, Новосибирска и Калининграда чаще, чем население других городов желает стать таможенниками, следует из результата исследования "Яндекса".

Компания составила рейтинг профессий, которые регулярно фигурируют в поисковых запросах со словами "где учат" или "где учиться" в одних городах, в то время как большей части других – они не попали даже в топ-30 популярности.

Профессия проводника оказалась популярнее в Иркутске, Красноярске и Краснодаре, пожарного – в Омске и Хабаровске, воспитателя – во Владивостоке, авиадиспетчера – в Якутии, полицейского – в Казани, Самаре и Челябинске, сварщика – в Екатеринбурге.

Встречаются и совсем необычные выборы. Например, в Волгограде чаще, чем в других городах задумываются о том, чтобы работать патологоанатомом, в Сочи – судьей, в Ростове-на-Дону – пищевым технологом, а в Перми – конструктором.

Крупнейшие города – Москва и Санкт-Петербург – отличились, выбрав профессии аналитика и стоматолога, соответственно.