Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет, на которых изображены герои советского мультсериала "Бременские музыканты".

Общий тираж составил свыше 500 тысяч штук. Самыми малочисленными стали серебряные монеты номиналом 3 рубля – их всего 3000.

Из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей было выпущено 500 тысяч экземпляров, из них с цветным изображением 50 тысяч.

Напомним, в этом году мультсериал "Бременские музыканты" празднует 50-летний юбилей. В "Союзмультфильме" задумываются о том, чтобы снять продолжение этого шедевра.