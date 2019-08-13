Экс-президента Киргизии обвиняют в убийстве и массовых беспорядках

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве, организации массовых беспорядков и других тяжких преступлениях, сообщает РИА "Новости". Ему грозит пожизненное заключение.

"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", – заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.

Национальный Минздрав сообщил о 136 пострадавших. Среди них как гражданские, так и сотрудники силовых структур, в том числе начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Он получил черепно-мозговую травму от удара камнем в голову и впал в кому.

Несколько силовиков, участвовавших в штурме, оказались в руках у сторонников экс-президента. Их выпустили 8 августа. Один спецназовец погиб. По официальной информации, он получил смертельное огнестрельное ранение. Стрелял снайпер. По информации главы Госкомитета Нацбезопасности республики Орозбека Опумбаева, тем самым стрелком был сам Атамбаев.

"Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение", – заявил Опумбаев.

Напомним, 7 августа Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам через подконтрольный ему телеканал, призвав не стрелять в защитников резиденции.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. Штурм он назвал "попыткой закрыть рот".

8 августа бывший президент все-таки добровольно сдался в руки правосудия. Его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении лидера преступной группы, а также незаконной трансформации земель и других нарушениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок.