Заведующую детсадом будут судить после падения фортепиано на девочку

Заведующей детским садом "Рассвет" в поселке Красное-на-Волге в Костромской области предъявлено обвинение после падения фортепиано на девочку в группе дошкольного учреждения, сообщает региональный СК.

"23 мая 2019 года на четырехлетнюю воспитанницу упало фортепиано, придавив ребенка к полу. С травмой груди, ушибами и ссадинами девочка была госпитализирована, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.

Следствие полагает, что причиной произошедшего стало халатное отношение к своим обязанностям заведующей, которая не обеспечила безопасность детей и не проверила, насколько прочно закреплено фортепиано.

Также заведующая обвиняется в том, что не подумала, кем заменить отсутствующего в тот день воспитателя. Во время инцидента младший воспитатель была вынуждена выйти на кухню за продуктами питания и дети остались без присмотра. Уголовное дело направлено в суд.

В мае стало известно, что заведующая детсадом "Золотая рыбка" в Сургуте уволилась после "кабаньего" стриптиза.