Глава Алтайского края подписал указ о создании Совета общественных инициатив при губернаторе. Он опубликован на официальном сайте правительства Алтайского края.

Как следует из документа, главная цель новой структуры – это участие общественности в обсуждении значимых вопросов и подготовке предложений, которые будут направлены на развитие общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

Он будет взаимодействовать с органами власти, разрабатывать и обсуждать проекты, а также помогать их реализовывать в рамках госпрограмм.

Помимо этого в обязанности Совета войдет "посредничество" во взаимодействии общественности и власти. То есть он будет доносить наиболее актуальные идеи, проблемы и жалобы населения до губернатора, а сведения о том, какие проекты реализуются и готовятся властями – до граждан.

В состав Совета войдут жители региона, имеющие особые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, областях науки, культуры, искусства, здравоохранения и иных сферах.