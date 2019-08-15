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Новости

Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании

, ИА "Амител"
Минобороны страны отказалось комментировать инцидент
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Истребитель НАТО F-18, который пришлось отгонять от самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, оказался испанским, сообщает ТАСС.

В Минобороны Испании подтвердили принадлежность боевого воздушного судна, но комментировать инцидент отказались, посоветовав просить объяснения у Североатлантического альянса, под контролем которого находится указанный истребитель.

"Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО", – заявили в Минобороны Испании.

Напомним, в момент инцидента самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Над нейтральными водами Балтики к борту попытался приблизиться самолет НАТО, однако российские летчики его отогнали.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.08.2019 09:48
Kimi

Почему-то мне напомнило как в моем аквариуме рыбки друг дружку шугают )

0  0
15.08.2019 10:09
- гость -

Испанец просто никогда летающие какахи не видел, хотел рассмотреть поближе...

1  0
15.08.2019 10:13
- гость -


15.08.2019 10:09
- гость -

Испанец просто никогда летающие какахи не видел, хотел рассмотреть поближе...

Отправь ему в твитере свою фотку. пусть смотрит.

0  1
15.08.2019 10:47
- гость -

И что мы видим, вражина ушел с резким набором высоты, а нашего понесло дальше...

0  0
15.08.2019 11:09
Unknown

На третий день зоркие российские соколы все-таки рассмотрели опознавательные знаки, которые прекрасно видны даже на видео. Молодцы!

0  0
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