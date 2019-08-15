Истребитель НАТО F-18, который пришлось отгонять от самолета с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, оказался испанским, сообщает ТАСС.
В Минобороны Испании подтвердили принадлежность боевого воздушного судна, но комментировать инцидент отказались, посоветовав просить объяснения у Североатлантического альянса, под контролем которого находится указанный истребитель.
"Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО", – заявили в Минобороны Испании.
Напомним, в момент инцидента самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.
Над нейтральными водами Балтики к борту попытался приблизиться самолет НАТО, однако российские летчики его отогнали.
Комментарии
Почему-то мне напомнило как в моем аквариуме рыбки друг дружку шугают )
Испанец просто никогда летающие какахи не видел, хотел рассмотреть поближе...
15.08.2019 10:09
- гость -
Испанец просто никогда летающие какахи не видел, хотел рассмотреть поближе...
Отправь ему в твитере свою фотку. пусть смотрит.
И что мы видим, вражина ушел с резким набором высоты, а нашего понесло дальше...
На третий день зоркие российские соколы все-таки рассмотрели опознавательные знаки, которые прекрасно видны даже на видео. Молодцы!